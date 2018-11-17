Volkswagen ve Ford iş birliği yapacak!

Dün yapılan basın toplantısında VW CEO'su Herbert Diess, Ford ile olması planlanan ortaklığın gerçekleşeceğini onayladı. İki marka hafif ticari ve elektrikli araçlar, otonom sürüş teknolojileri üzerine ortaklık gerçekleştirecek.

Ford ve Volkswagen arasında bir süredir konuşulan ortaklık söylentileri doğrulandı. Diess dün açıkladığı ortaklıkla alakalı ana nokta olarak birlikte araç geliştirme olduğunu, “Ford ile dışarıdan ticari araç geliştirme potansiyelinde bir anlaşma yapacağımız doğru” diyerek kabul etti. Ancak Diess’ın Ford ile olan ilişkilerinin amacı olmayan bir yöne çekildiğini belirtti ve böyle bir durumun olmadığını da konuşmasına ekledi.

Diess, dünkü toplantıda markanın gelecek 5 yıl içinde elektrikli, otonom araçlara ve bağlanılabilirlik teknolojilerine ayıracağı bütçenin 34 milyar euro’dan 44 milyar euro’ya çıktığını da söyledi. Bu bütçenin 30 milyar euroluk kısmını içinde platform ve motor geliştirme kalemlerinin de bulunduğu elektrikli araçlar alıyor. Ayrıca Diess, yılda 30 bin km’den az araçlarını kullanan tüketicilerin ilk terchinin elektrikli otomobiller olacağını iddia etti.



Herbert Diess, “İki şirkette birbirini hem ürünler hem de bölgeleri açısından tamamlıyor. Ön görülen iş birliği hafif ticari araç geliştirmesi ve üretimi konusunda olacak” dedi.

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Bu durumun Türkiye açısından da önemli bir durumu var. Ford markasının özellikle ticari araç üssü Ford Otosan’ın Gölcük’teki fabrikası. Alman deviyle olan ticari araç anlaşması sonucunda Volkswagan markasının ticari araçlarının Gölcük’te üretilme ihtimalleri oldukça yüksek. Eğer bu durum gerçekleşirse Türkiye otomotiv endüstrisi nelerle karşılaşacak bekleyip göreceğiz.İLGİLİ HABER Ford ve Volkswagen güçlerini mi birleştiriyor?