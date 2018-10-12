Wabco’dan 100 milyon TL’lik yatırım!

Dünya genelinde ticari araçlara yönelik güvenlik ve verimlilik teknolojileri geliştiren Wabco, 100 milyon TL yatırım ile lojistik ve dağıtım merkezini İstanbul’da faaliyete açtı. Wabco, yeni yatırımla birlikte 20'den fazla olan Türk tedarikçisini 32'ye çıkarmayı hedefliyor!

Ağır ticari araçların güvenliğini, verimliliğini ve bağlanabilirliğine yönelik teknolojiler geliştiren lider ürün ve hizmet üreticisi WABCO, Türkiye'de 1982 yılında, İntermobil ile başladığı operasyonlarına, doğrudan yatırımla devam ediyor.

Halihazırda alanında ürünleriyle Türkiye treyler ve otobüs endüstrisinde yüzde 85, kamyon endüstrisinde de yüzde 65 pazar payına sahip olan Belçika merkezli marka, 2011 yılında kurulan WABCO satın alma ofisi aracılığıyla, Türkiye'deki 20'yi aşkın yerel tedarikçiden 2018 yılında 330 milyon TL'lik satın alma gerçekleştirdi.

Türkiye’de genişleme stratejisini desteklemek, yerel satış sonrası müşterilerinin ve ağır ticari araç üreticilerinin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, İstanbul'da bir lojistik ve dağıtım merkezi yatırımı gerçekleştirdi. Ağustos 2018'de 100 milyon TL'lik bir yatırım ile hayata geçen lojistik ve dağıtım merkezi, ağır ticari araç üreticilerinin WABCO'nun ürünlerine daha hızlı ulaşmasını, lojistik ve stok maliyetlerini azaltarak verimliliklerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Wabco'nun 36 yılı aşkın süredir Türkiye'deki tek temsilciği ve stratejik çözüm ortaklığını yürüten İntermobil'in tedarik zinciri yönetimini üstlendiği lojistik ve dağıtım merkezi, 2000 metrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek. 85 milyon TL'lik stok ürünü barındıracak olan merkezde, 20 kişi istihdam edilecek. WABCO, yeni lojistik merkezi ve Türkiye'deki genişleme stratejisi kapsamında, 2022 yılında tedarikçi sayısını 32'ye, satın almayı da 720 milyon TL'ye çıkarmayı amaçlıyor.

Wabco yöneticilerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, “Wabco'nun bu yatırımı Türkiye ekonomisi ve yatırım ortamımıza duyduğu güveni gösteriyor. Wabco yaklaşık 40 yıldır Türkiye'de. 2011 yılında ofis açarak başladıkları Türkiye'deki faaliyetlerine lojistik merkezini de ekleyerek önemli bir adım daha attılar. Bu lojistik merkezi daha sonra yapacakları yatırımın habercisi oldu. Wabco'nun gelecek dönemde yapacağı yatırım ekonomimiz için problem olan cari açık ve katma değerli üretim gibi konularda sektöre ve ülke ekonomisine ciddi katkı yapacaktır” dedi.