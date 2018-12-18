Yeni Civic Sedan ne zaman geliyor?

Honda'nın Türkiye'de üretilen modeli olan Civic Sedan, önümüzdeki yıl "yeni" diyebileceğimiz bir makyajla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Civic Sedan'ın makyaj kapsamını, ÖTV ve KDV indirimi hakkında markanın durumunu ve bu yıl hareketli geçen Türkiye otomotiv pazarını markanın Otomobil ve Motosikletten Sorumlu Satış, Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ile konuştuk!

– ÖTV ve KDV indiriminden beklenilen geri dönüşü aldınız mı?

Kısmen payımıza düşeni aldık. ÖTV indirimiyle bizi tercih edenler özellikle rakiplerimizle bizi karşılaştırıp satın alma aşamasında olan kişilerdi. Ama Honda müşterisi gerçekten kendine has özellikleri olan müşteri ben mesela 7 nesil öncesine gittiğimde Honda kullanıpta hâlâ Honda kullanan bir çok kişi biliyorum. Böyle bir müşteri kitlemiz var, onlar çok fazla etkilenmediler ama onlarda indirimden faydalandılar. Şöyle ki bu indirim sayesinde satın alma sıklığını biraz değiştirip araç yenileme işlemini öne çektiler.

Aslında biz rakip markalardan dizel motor seçeneğimizle birlikte müşteri almaya başladık. Toplamda da bu indirimlerin bize faydası yüzde 10 artı yönde oldu diyebilirim.

– Ekonomik anlamda sorun olsa da Honda’nın satışları iyi gitti. Bu başarının arkasında ne var? (Toplam 25240 adetlik satış var, 21841 adeti Civic)

Honda’nın en önemli özelliklerinden biri ikinci elde fiyatının çok düşmemesi. Bununda en önemli sebebi filoya çok az araç vermemiz.

– Yeni CR-V satışları nasıl gidiyor ve CR-V hibrit ile ne zaman tanışacağız?

CR-V’de yeni bir oluşum içerisindeyiz aslında, çünkü dizel motor seçeneği yok! Benzinli motorlu seçeneğimiz satışta ve ÖTV indirimi ne yazık ki bu modelimize yaramadı… Dizel motorun olmaması durumunu da şöyle açıklamalıyım, Honda’nın yeni vizyonuna göre 2025 yılında dizel motorlu otomobilimiz olmayacak ve elektrik motorlu otomobillerimiz olacak. Benzinli ve hibrit CR-V bunun bir geçişi olacak diyebilirim. Dizel motorun olmaması tabi ki bizi etkiledi toplam satış adedi anlamında ama kendi içimizde değerlendirdiğimizde ilk iki ayda biz hedeflerimizi CR-V’de tutturduk. Ama ÖTV indiriminin CR-V’yi kapsamaması rakiplere karşı rekabet gücümüzü yüzde 10-15 oranında kaybettirdi…

Otomobilin hibrit motorlu versiyonu 2019 yılında Türkiye’de olacak.

– Vergilerdeki düzenleme gelecek yılda devam etmeli mi?

Etmezse çok kötü olur! Eylül ayında pazarı tahmin ederken 500 bin civarında olacağını düşünüyorduk. Ekim ayında 450 bin demeye başladık, Kasım ayında ise hem bizim istatistiksel çalışmalarımız hem de gelen verilere göre pazarın iyice dibi göreceği yönündeydi ve son durak olarak 400 binlere geldi. Aslında kasım ve aralık bizim referans noktası alacağımız aylar. Kasım’da iyi giden bir pazar var ama tamamen sunni, öne çekilen talep ve geriden gelen talepleri düşündüğümüzde Kasım ayındaki düşüş aslında yüzde 30 değil, olmasaydı yüzde 70’ler civarında olacaktı. Devam ettiğini düşünürsek 2017 yılındaki 745 binlik pazardan geldiğimiz noktada yine bize görebileceğimiz maksimum rakamlar 450 bin civarında olacak. Eğer devam etmezse dip nokta olarak 375 bin 400 bin civarı.

Kesinlikle bu indirimlerin devam etmesini istiyoruz! Bununla beraber diğer taraftan belki hibrit için bir teşvik artı, mutlaka ve mutlaka kredi faiz oranlarında bir düşüş olması gerekiyor! Faizlerde bir düşüş olursa pazar çok daha üst seviyelere çıkabilir. Ama olmadığı takdirde bizim görebileceğimiz maksimum pazar 450 bin olur.

– Gelecek yıl faiz indirimi olursa pazar toparlar mı?

Ortamı veya momentumu değiştirecek en önemlilerden birisi bence bu! Çünkü vergiler değişti ve bir can suyu oldu bu durum. Çok daha kötü giden bir pazar yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Ancak Kasım ayının toplamına baktığınızda hala geçen yılın yüzde 35 aşağısında bir pazar var. Ama faiz oranlarında bir değişiklik olursa, filo daha fazla işin içine girecek. Ama bireysel olarak kişiler artık daha fazla kredi kullanıyorlar. İnsanlar ellerindeki parayı tutup krediyle nakit sıkıntılarını çözüyorlar. Ancak faizlerin yüksek olması bunu etkiliyor. vergilerdeki bu indirim devam edip faizler böyle yüksek seviyelerde kalırsa ben gelecek yıl pazarın yine bu yılki seviyelerde olacağını tahmin ediyorum.

– Gelecek yıl vergi ve faiz indirimi devam etmediğinde Honda 2019 yılı pazarı içinde ne durumda olacak?

Biz şu anda aslında sizin söylediklerin koşullar içerisinde yaşıyoruz. Geldiğimiz noktada da pazar payımız yüzde 6 seviyelerinde. Bir önceki dönem ki ben o döneme birazcık ayakta kalma dönemi diyorum çünkü rekabet şartlarına uygun modellerimiz yoktu. Ama artık pazar koşullarında rekabet edecek ürünlerimiz var. Ekim ayında yüzde 12.2’lik pazar payıyla en çok satan markalarda birinci olduk. Aslında pazarın en kötü olduğu durumda performansımız yüksekti. Genel olarak da satışlarımızı bir önceki yıla göre yüzde 10 arttırmış durumdayız. Hatta bir bayimizin bir sözü vardı, “ÖTV indirimi bizim değil de rakiplerimizin işini kolaylaştırdı” kısmen doğru bir ifade. Yakaladığımız bir ivme var ve bu ivme KDV, ÖTV indirimi gibi, faiz indirimi gibi durumlar olmasa da devam edeceğe benziyor. Önümüzdeki yıl

yüzde 6’lık bir pazar payını koruyabileceğimizi düşünüyorum.

– 2019 yılında tanışacağımız yeni modeller olacak mı?

Var evet! Civic’te çok büyük değişiklikler olacak, özellikle motor anlamında. Büyük bir makyaj geliyor diyebiliriz. HR-V büyük bir makyaj görecek ve CR-V’nin hibrit motorlu versiyonunun lansmanını yapacağız. Genel olarak bu üç modelimizde değişikler olacak. Makyajlı Civic ile tanışmamız 2019 yılının son çeyreği olacak.

– Türkiye’deki fabrikada yeni model üretimi görecek miyiz?

Bu durumun belirli şartları var, bu şartları sağlamadan fabrikamızda ikinci model üretimi olmayacak. Nedir bu şartlar(?);

1- Türkiye gerçekten potansiyeli olan bir ülke, 80 milyon nüfusumuz var ki Japonya ile karşılaştırdığınızda yüzde 70’ine yakını 50 yaş ve üstü Japonya’nın biz de bu durum tersi ve Avrupa’da da bizim nüfus oranımızda bir ülke göremezsiniz. Asya’da Çin’i ayırın böyle bir ülke yok. Bu potansiyelin talebe dönüşmesi mümkün olmadan kimse burada böyle bir yatırımı göze alamaz!

2- En önemli noktalardan biri de ihracat pazarlarının mutlaka aşılması! Şöyle açıklayayım önümüzdeki dönemde Avrupa’nın durumunu ben çok iyi görmüyorum. Bugün İtalya’nın 1.2 trilyon euro borcu ve bütçesi geçmedi, Yunanistan bir yıl önce konkordato ilan etti, Fransa malum… Bizim fabrikamızın kapasitesi 50 bin ve ihracat pazarları bulamazsak ki şu an için zor gözüküyor(%35 oranında ihracatımız var Honda olarak) veya Türkiye’nin potansiyelindeki artış istenilen seviyede olmazsa burada ikinci modelin üretimi gerçekçi değil.

– Honda Civic Sedan modelindeki yerlilik oranınız yüzde kaç ve bu oran ilerleyen günlerde artacak mı?

Türkiye’de ürettiğimiz 15 farklı Civic versiyonumuz var, üç tanede yakıt seçeneğimiz var. Bu kombinasyonlarda her birinin yerlilik oranı diğerinden farklı. LPG’li versiyondaki oran yüzde 45 iken, dizelde yüzde 35 oluyor. Ortalama bir değer vermem gerekirse de yüzde 40 yerliyiz diyebiliriz. Burada şöyle bir sıkıntı var biz de yerlilik oranını yükseltmek çok istiyoruz ama maalesef yaşadığımız bugünkü koşullar altında tedarikçilerimiz bile Türk Lirası’nı değilde dövizi baz alarak satış gerçekleştiriyor ve sıkıntı buradan kaynaklanıyor.

İstediğiniz kadar yerlilik oranını yükseltmeye çalışın, ham madde eğer TL bazlı değil, döviz bazlı geliyorsa sonuçta gidebileceğiniz belirli bir nokta var. Ama şunu belirteyim yeni Civic’te yerlilik oranı yüzde 3-5 oranında artış olacak.