Bebeklerde çok sık rastlanılan rahatsızlıklardan biri olan bebek reflüsü genellikle endişe edilecek bir durum değildir. Peki, Bebek reflüsü nedir? Bebek reflüsü nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Bebeklerin çoğunlukla tecrübe ettikleri fizyolojik reflü, bir hastalık olarak kabul edilmese de bebeğin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir durum. Şimdi, Bebek reflüsü nedir? Bebek reflüsü nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler bir göz atalım…

BEBEKLERDE REFLÜ BELİRTİLERİ

Bebeğinizin reflü olabileceğini gösteren işaretler şunlardır:

– Besleme sırasında veya sonrasında sütü tükürmek (günde birkaç kez olabilir)

– Beslenme güçlükleri (beslemeyi reddetme, geğirme veya boğulma gibi)

– Kalıcı hıçkırık veya öksürük

– Aşırı ağlama veya besleme sırasında ağlama

– Sık kulak enfeksiyonları

BEBEK REFLÜSÜ NEDENLERİ

Bazı bebeklerin reflü olması normaldir. Genellikle bir bebeğin besin borusu (yemek borusu) hala geliştiği için ortaya çıkar.

Bebekte reflü görülmesinin altında yatan temel neden, mide ile sindirim borusunu ayıran kapakçığı açıp kapatan kasların yeterince gelişmemiş olması. Bu sebeple de bazı durumlarda mide sıvısı bebeğin yemek borusuna kaçabilir ve reflü oluşur

Az sayıda vakada, reflü daha ciddi bir sorunun işareti olabilir, örneğin:

– Gastroözofageal reflü hastalığı (GORD) – mide içeriğinin yükselip özofagusu tahriş edebilecekleri uzun süreli bir reflü formu.

– Süt alerjisi – bu da döküntü, kusma ve ishale neden olabilir; – Birçok bebek eninde sonunda büyür ve inek sütünün diyetinden çıkarılmasıyla tedavi edilebilir.

– Bir tıkanıklık – nadiren, reflü oluşabilir, çünkü yemek borusu tıkanır veya daralır veya mide ve ince bağırsakta bir tıkanma vardır

TIBBİ TAVSİYE NE ZAMAN ALINIR?

Reflü genellikle endişe verici bir neden değildir ve normalde bebeğiniz mutlu ve sağlıklı görünüyorsa ve uygun şekilde kilo alırsa, tıbbi yardım almanız gerekmez.

Ancak, reflü altı aylıktan sonra başlarsa, bir yıldan fazla sürüyorsa veya bebeğiniz aşağıdaki sorunlardan herhangi birine sahipse, doktorunuzla iletişim kurun:

– Emmeyi sık sık tükürmek veya reddetmek

– Besleme sırasında öksürme veya geğirme

– Aşırı ağlama veya sinirlilik

– Yeşil veya sarı kusmuk ya da kusmukta kan

– Kakalarında kan veya kalıcı ishal

– Şişmiş veya yumuşak bir karın

– Yüksek ateş 38C veya üstü

– Fazla kilo almamak veya kilo vermek

BEBEK REFLÜSÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

İlk üç ay normal kabul edilen bebek reflüsü, bebek 12-18 aylıkken de yaşanıyorsa hastalık olarak tanımlanır. Ancak genelde bu aylarda çok korkulacak bir durum söz konusu değildir. İlaçla tedaviden önce ebeveynlerin alışkanlıklarında bir takım değişikliklere gitmeleri bebeklerde reflünün azalmasını ya da tamamen geçmesini sağlayabilir.

Az az ama sık beslemek

Eğer anne sütü ile besliyorsanız, emzirme sürenizi kısaltarak tek göğüs ile besleyin. Mama veriyorsanız da, mamanın miktarını azaltın ve öğünleri sıklaştırın.

Beslenme sonrası mutlaka gazını çıkarın

Bebeğinizi besledikten hemen sonra karın-göğüs aranızda dik olacak şekilde ancak başını bir elinizle destekleyerek tutun ve yavaş yavaş sırtını sıvazlayın. Bebeğinizi omzunuza yatırmayın ki, karnına baskı olmasın.

Mama veriyorsanız, mamanın kıvamını biraz koyulaştırın

Özellikle ek gıda döneminde biraz daha kıvamlı besinler ile beslemeye dikkat edin.

Biberonun ucunu kontrol edin

Bebeğinizi beslemek için kullandığınız biberon emziğinin deliğinin ideal büyüklükte olması gerekir. Biberonun bebeğin yaşına göre seçilmesi gerekir. Çünkü delik yaşına göre çok büyükse bebek hava yutabilir, delik çok küçükse beslenmekte güçlük çekecektir.

İnek sütü alerjisi bebeklerde reflü oluşmasına neden olabilir

Bu nedenle anne sütü alan bebeklerin annelerinin inek sütünden uzak durmaları, mama ile beslenenlerin mama içeriklerinde inek sütü olmamasına dikkat edilmelidir.