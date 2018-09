‘Bir intihar 135 kişiyi etkiliyor’

Dünya İntiharı Önleme Günü sebebiyle Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Türkiye’de kaba intihar hızı yüz binde 3.8 iken bu rakamın Trabzon için 4.34 olduğu belirtildi. Açıklamada, her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin intihar ettiğini ve bir intiharın 135 kişi üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası İntiharı Önleme Derneğinin intihar olgusu için farkındalık oluşturmak amacıyla 10 Eylül tarihini “Dünya İntiharı Önleme Günü” ilan etmesiyle ilgili Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada “İntihar, psikolojik olarak rahatsız olan kişinin istemli olarak yaşamına son vermesi olup, kendisine yönelik bir saldırganlık halidir. Bu girişim ölümle sonuçlanmamış ise ‘intihar girişimi’ olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon kişi intihar nedeniyle ölmektedir. Kaybedilen her hayat birinin eşini, çocuğunu, ebeveynini, arkadaşını veya meslektaşını temsil etmektedir. Her bir intihar yaklaşık 135 kişinin bu durumdan yoğun bir şekilde etkilenmesine neden olmaktadır. Bu tüm dünyada her yıl intihar davranışı ile derinden etkilenen 108 milyon insana denk gelmektedir. TÜİK verilerine göre 2017 yılında kaba intihar hızı Türkiye'de yüz binde 3.8 iken, bu rakam Trabzon için 4.34'tür“ ifadeleri kullanıldı.

“İNTİHAR, ÇOK YÖNLÜ BİR SORUNDUR”

İntihar girişiminde bulunan insanların çoğu girişimde bulunmadan önce niyetlerine dair bazı ipuçları vereceği söylenen açıklamada, “Yaşadıkları olumsuzluklar, mutsuzluk, çaresizlik, umutsuzluk içerisinde genellikle anlaşılabilmek ve yardım alabilmek için çağrılarda bulunurlar. Bu çağrıların aile, sosyal çevre veya başvurulan sağlık kurumları tarafından tespit edilmesi, kişinin ileride yapmayı planladığı bu eylemin önüne geçilebilmesi açısından önem arz etmektedir. Bir intihar vakası sadece kişinin ölümüyle sonuçlanmamakta; geride bu travmayı yaşayan bir aile, arkadaş ve tanıdıklar bırakmaktadır. Bu nedenle, intihar çok yönlü ve önemli bir halk sağlığı problemidir” denildi.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ilgili kurumlarla birlikte “İntiharı Önleme İl Kurulu” oluşturularak bu halk sağlığı sorununu en aza indirgemek için çalışmaların devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Toplumun bir üyesi olarak, çocuk olarak, ebeveyn olarak, arkadaş olarak, meslektaş olarak veya komşu olarak kişilerin hayatında bir fark yaratabilirsiniz. İntihar davranışını önlemek için her gün yapabileceğiniz birçok şey var. Örneğin; her fırsatta konuyla ilgili farkındalığı arttırabilir, intihar nedenleri ve intihar amaçlı uyarı işaretleri hakkında kendinizi ve başkalarını eğitebilir, çevrenizde sıkıntı yaşayanlara şefkat gösterebilir, yine kendi çevrenizdeki kişilerin intihar, intihar davranışı ve ruhsal sağlık sorunları ile ilgili ön yargılarını onlara fark ettirebilir, kendi deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.”

