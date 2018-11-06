Böbrek nakliyle en sevdiği yiyeceklere kavuştu

Doğuştan böbrek rahatsızlığı bulunan 3 yaşındaki Çağan Yıldız, böbrek nakli sayesinde hem diyalizden kurtuldu hem de yaklaşık bir yıldır tüketemediği muzun tadına baktı. Zorlu diyaliz sürecini geride bırakan küçük Çağan ve ailesinin yüzü gülüyor.

Böbrek yetmezliği bulunan 3 yaşındaki Çağan Yıldız, organ nakli sayesinde hem diyalize girmekten kurtuldu hem de sindirim sorunu yaşadığı için bir yıldır tüketemediği muzun tadına baktı.

Ankara’da yaşayan Melek ve Murat Yıldız çiftinin tek çocuğu Çağan Yıldız, henüz iki aylıkken sağlık sorunları yaşamaya başladı. İki yaşına geldiğinde böbrek yetmezliği tanısı alan Çağan, daha sonra diyaliz sürecine girdi. Minik Çağan’ın zorlu süreci, nakille birlikte sona erdi.

Yaşadıklarını anlatan anne Melek Yıldız, Çağan’ın iki aylıkken basit bir kusma sorunu yaşadığını belirterek, “Doktora gittiğimizde birçok branşta tetkik yapıldı. En son olarak böbreğinden parça aldılar. Nefrotik sendrom çıktı. Bu süreçte elleri, ayakları ve vücudunun çeşitli bölgelerinde şişlikler oluşuyordu.” dedi.

Anne Yıldız, oğlunun rahatsızlığı nedeniyle tedavisine sürekli hastanede devam edildiğini anlatarak, “İki yaşında böbrek yetmezliği tanısı aldı. Karnından periton kateteri açıldı ve biz 10 ay boyunca bu şekilde periton diyalizi yaptık. 10 ay sonra da oğlum yoğun bakıma yattı. Yoğun bakım sürecimiz de bir buçuk ay sürdü. Servise çıktık dört tane periton kateteri takıldı ve hiçbiri çalışmadı. Hemodiyaliz için kateter açıldı. Diyaliz olmaya başladı. Tam sıkıştığımız bir andı. Eve gittik yemek yedik. Böbrek nakli olacağı haberi geldi. 16 Ekim’de 3 yaşına girmişti. 27 Ekim’de nakil oldu. Bu da ikinci doğum günü oldu.” diye konuştu.

“DOYA DOYA YEMEK YİYECEK”

Baba Murat Yıldız ise Çağan’ın doğumundan itibaren çok zor sağlık sıkıntıları yaşadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

“Nakli duyduğumuzda çok şaşırdık. Okul hayatını ve yaşamının geri kalanında ne yapacağını düşünüyordum. O kadar zor bir dönemdi ki mucize bir andı. Nakil haberi bizim için bir mucizeydi. Bir yandan çok üzülüyor bir yandan da çok seviniyorsunuz. Diğer ailenin kaybı da çok üzücü. Allah sabır versin.”

Sindirim sorunu da yaşaması nedeniyle Çağan’ın muz, mercimek, tarhana çorbası, sucuk ve süt ürünlerini tüketemediğini aktaran Yıldız, “Hiçbir şey yiyemiyordu. Tadını biliyor, ancak tükettiği zaman vücudundaki değerler de yükseldiği için veremiyordum. Şimdi doya doya yiyecek. Özellikle yaklaşık bir yıldır tüketemediği en sevdiği muzu yiyebilecek. İnşallah bundan sonra bir sıkıntısı olmaz.” dedi.

BÖBREK NAKLİ OLDUĞU ANLAŞILMAYCAK

Böbrek naklini gerçekleştiren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Acar Tüzüner, operasyon sürecini anlattı. Doğuştan böbrek sorunları yaşayan Çağan’ın önce karın diyalizi sonra da hemodiyalizle hayata tutunmaya çalıştığını belirten Tüzüner, “Özellikle bu kadar küçük bir bebekte hemodiyalizde tutmak oldukça zor. Erişkinlerde belki daha kolay oluyor ama daha küçük çocuklarda hemodiyalizle sürdürülen yaşam oldukça külfetli. 12 yaşındaki bir çocuk bağışçı oldu ve Çağan’a uygun bir böbrek çıktı. Başarılı bir ameliyatla Çağan şimdi normal çocuklar gibi artık normal hayatına başladı. Diyaliz hastaları muz yemez, şimdi muz yemeye başladı.” diye konuştu.

Prof. Dr. Tüzüner, çocuklarda böbrek yetmezliğinin büyüme ve gelişme geriliğine neden olduğuna işaret ederek, “Nakille birlikte normal bir çocuk gibi büyümeye başlıyor. Normal bir çocuk gibi okula gidecek, dışarıdan hiç kimse Çağan’ın böbrek nakli olduğunu anlamayacak.” dedi.

AMELİYATINA 20’DEN FAZLA SAĞLIK GÖREVLİSİ KATILDI

Pediatrik böbrek nakillerinin erişkin organ nakillerine göre daha zor olduğunu vurgulayan Tüzüner, şunları kaydetti:

“Bebeklerde her şey çok daha küçük. Normalde böbrekleri bacağa giden damarlara koyuyoruz. Bebeklerde bacak damarları çok küçük olduğu için karındaki ana atardamar ve toplardamara konuluyor. Teknik olarak ileri cerrahi teknik istiyor. Bu konuda deneyimli ve donanımlı merkezler istiyor. Ameliyattan sonra yoğun bakım ihtiyacı olabiliyor. Bu konuda yetişmiş cerrahi ekip ve yoğun bakım ekibi pediatri ve nefroloji ekibinin de olması gerekiyor. Küçük bebeğe ameliyat sonrası bakım teknik ayrıntılar istiyor. Çağan’ın ameliyatında, 20 kişiden fazla doktor ve hemşire görev aldı. Tam bir ekip çalışması gerekiyor. Ameliyatı 4 saat sürdü. Bir sıkıntı olmadı, böbreği hemen çalıştı. Ameliyattan sonra diyaliz ihtiyacı da göstermedi.”

AA