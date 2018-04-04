Böbrek sağlığı nasıl korunur?

Türkiye'de böbrek yetmezliği sorununun görülme oranında önemli bir artış olduğunu belirten Doç. Dr. Ender Özden, böbrek sağlığı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Türkiye'nin ilk kapalı böbrek naklini ve ilk doğum kanalından böbrek naklini gerçekleştirilen Özden, tuz tüketimi konusunda uyardı.

2015 yılında Türkiye’nin ilk laparoskopik (kapalı) böbrek naklini gerçekleştiren Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Ender Özden, geçtiğimiz sene bu uygulamayı bir adım daha ileriye taşıdı ve iki kadın hastaya doğum kanalından, kesi yapılmadan böbrek nakli yaptı. 5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi’nde, yöntemin avantajlarını ve başarısını anlatan Özden, sozcu.com.tr okuyucuları için böbrek sağlığı konusunda önemli bilgiler paylaştı.

5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi toplantısında konuşan Kongre Sekreteri ve Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ender Özden, şu noktalara değindi:

Böbrek yetmezliği dediğimiz veya son dönem böbrek yetmezliği diye tarif ettiğimiz, modern insanoğlunun en sık karşılaştığı ciddi sağlık problemlerinden birisi. Hastaların zaman içerisinde özellikle yüksek tansiyon ve diyabete bağlı olarak böbrek yetmezliği giderek artıyor. Ülkemizin de aslında büyüyen problemlerinden bir tanesi bu. Ve biliyoruz ki bu problemin çözümünün en etkili yolu böbrek nakli.

Ülkemizde böbrek nakli, artık klasik kesilerden daha küçük kesilerle böbreği vücut içerisine yerleştirdikten sonra kapalı yöntemlerle minimal invaziv yöntemlerle yapılmaya başlandı. Ülkemizde de ilk defa 2015 yılında Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde yaptık. Geçen yılda 2017 yılında bir ilk daha gerçekleştirdik ekstra bir kesi yapmadan vajenden ya da doğum kanalı dediğimiz boşluktan yerleştirildi. Tabi bu son derece seçilmiş hastalara yapılıyor. Böbrek nakli sadece ve sadece minimal invaziv yöntemiyle yapılmalı demek değil. Açık cerrahiye kıyasla sayıca çok az ama geleceğe bir ışık olduğunu düşünüyoruz. Tabi bizim burada özellikle vurgulamamız gereken durum böbrek nakli uyguladığımız hastalarda özellikle yara yerine bağlı enfeksiyon komplikasyonları bizi uğraştıran durum. Dolayısıyla biz bu kesileri ne kadar küçük tutarsak hastaları bu sıkıntılardan o kadar koruyabiliriz düşüncesindeyiz. Dolayısıyla bu tekniği kullanabileceğimiz uygun hastalar oldukça bu tekniği uygulamaya devam ediyoruz.