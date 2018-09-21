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Çocuk hastalar için kitap bağışı çağrısı

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından "Bir Kitap da Senden Olsun" sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

android-time 10:04 21 Eylül 2018
Haberler Sağlık
Çocuk hastalar için kitap bağışı çağrısı
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından "Bir Kitap da Senden Olsun" sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından “Bir Kitap da Senden Olsun” sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanları Prof. Dr. Emine Efe, Doç. Dr. İlkay Boz, Araştırma  Görevlisi Şule Çiftçioğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Sorumlu Hemşiresi Elif Altınay, hemşire Mürşide Kürtül Düztepe ve hemşirelik fakültesi lisans öğrencilerinin katılımıyla yürütülen proje kapsamında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği bekleme salonunda 6-18 yaş arası çocuklar için bir “okuma köşesi” oluşturulacak.

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“Bir Kitap da Senden Olsun” isimli sosyal sorumluluk projesinin gerçekleştirilebilmesi için kitap bağışı beklediklerini söyleyen Prof. Dr. Emine Efe, “Hastanemizin çocuk servisinde tedavi gören çocukların bu süreyi daha verimli geçirmeleri için böyle bir proje düzenledik. Çocuklarımız için zorlu geçen bu süreci bir nebze de olsa kolaylaştırmayı ve bu süreci kitap okuyarak değerlendirmelerine katkı sağlamayı amaçladık.” diye konuştu.

Prof. Dr. Emine Efe, ekim ayının başında açılışı yapılacak olan “Bir Kitap da Senden Olsun” projesi için kitap bağışlarının hemşirelik fakültesine yapılabileceğini bildirdi.

İHA

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