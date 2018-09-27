Konuşma bozukluğu, yemek yeme zorluğu, sesli nefes alma, horlama gibi belirtilerle kendini gösteren dil büyümesi nadir görülen bir hastalık türüdür. Bilimsel adı makroglossi olan dil büyümesi hakkında merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz... Dil büyümesi nedir? Dil büyümesi nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Travma, kanser, endokrin bozuklukları ve enflamatuar veya enfeksiyöz hastalıkları gibi sebeplerle ortaya çıkabilen dil büyümesi nedir? İşte, nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile dil büyümesi hastalığı…

DİL BÜYÜMESİ (MAKROGLOSSIA) NEDİR?

Dil büyümesi, dilin ağızdaki diğer yapılara oranla anormal genişlemesidir. Makroglossia, çoğu zaman, bir tümör gibi büyümeden ziyade, dil üzerindeki doku miktarındaki bir artıştan kaynaklanır.

Bu durum, bazı kalıtsal veya konjenital (doğumda mevcut) bozukluklarda görülebilir. Makroglossia ile ilişkili kalıtsal veya konjenital bozukluklar arasında Down sendromu, Beckwith-Wiedemann sendromu, primer amiloidoz ve konjenital hipotiroidizm yer alır. En yaygın şekilde çocuklarda ve genç yetişkinlerde görülür.

DİL BÜYÜMESİ NEDENLERİ

Makroglossia doğumsal ve edinilmiş koşullar ile ilişkili olabilir veya izole edilmiş bir özellik olarak da (başka hiçbir anormallik olmadan) olabilir. Çoğu durumda, vasküler malformasyonlara (kan damarı anormallikleri) ve kas hipertrofisine (kas kütlesindeki bir artış) bağlıdır.

Dil büyümesine ait konjenital veya kalıtsal nedenler arasında çeşitli sendromlar (Beckwith-Wiedemann sendromu veya Down sendromu), hemanjiyom, konjenital hipotiroidizm, mukopolisakkaridosis ve nörofibromatozis bulunur.

Nedenler arasında hipotiroidizm, amiloidoz ve akromegali gibi metabolik veya endokrin durumlar içerebilir; pemfigus vulgaris, difteri, tüberküloz ve sarkoidoz gibi enflamatuar / enfeksiyöz hastalıklar ve travma.

Neoplastik durumlar (anormal veya kontrolsüz hücre büyümesi dahil), lenfanjiyom veya çeşitli maligniteler (kanserler) gibi makroglosiye neden olabilir.

Bazı durumlarda, dil büyümesi, otozomal dominant bir şekilde miras alınan izole bir kalıtsal özellik olarak da ortaya çıkar.

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DİL BÜYÜMESİ BELİRTİLERİ– Özellikle küçük çocuklarda nefes darlığı

– Uyku sırasında solunum ve horlamada zorluk

– Konuşma problemleri

– Çiğneme, yutma ve yeme güçlüğü

– Alt çenenin boyutunun değişmesi

– Dişler arasında artan boşluk

– Diş malpozisyonu (Dişlerin olması gereken durumdan farklı pozisyonda olması) veya çarpık dişler

– Dişlerden gelen basınç nedeniyle dilin yan taraflarında kırışması. Buna “pasta kabuk dili” denir

– Ortodontik anormallikler

– Dil yaraları ve ağız enfeksiyonları

– Aşırı salivasyon (tükürük) veya drooling (salya)

– Ağız tarafındaki yaralar

– Ağız kurumasına yol açan ağızdan soluk alıp verme

DİL BÜYÜMESİ TEDAVİSİ

Tedavi, durumun ciddiyetine ve ilgili sorunlarına bağlıdır. Çok az veya hiç semptom bulunmayan hafif olgular tedavi gerektirmeyebilir.

Aksine, belirgin semptomları olan bireylerde dilin boyutunu azaltmak için bir ameliyat gerektirebilir, bu prosedür, glossektomi olarak adlandırılır. Çarpık dişlerin düzeltilmesi için ortodontik tedavi gerekebilir.

Dil büyümesinin nedeni belirsiz olduğunda hiçbir tıbbi tedavinin yararlı olmadığı kanıtlanmıştır.