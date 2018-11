En az 100 yıl sağlıklı yaşamanın 3 sırrı

‘Gençlik Mucidi’ Ertuğrul Akbay, “En az 100 yıl sağlıklı yaşamak, sadece köy yumurtası, köy tereyağı, kuzu eti lahmacun yemekle ve zeytinyağı içmekle olmaz. Benim gibi ne yersen, az ve öz ye. Benim gibi bilinçli beslenmenle birlikte bilinçli sporunu da yap... İnanın 25 yaşında olduğumdan daha güçlüyüm” diyor.

İstanbul Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi'nde, 19'uncu yılında 41. kez düzenlenen “Doğal ve Sağlıklı Yaşam” temalı Naturel Festivali'nde konuşan ünlü gazeteci-yazar Ertuğrul Akbay genç kalmanın ve sağlıklı yaşamın sırlarını verdi.

Konuşmasına, genç kalmak ve en az 100 yıl sağlıklı yaşamak herkesin kendi elinde. Bunun 3 şartını yerine getirin yeter, diye başlayan Ertuğrul Akbay şöyle anlattı;

Birincisi, iyi bir uyku…

İyi ve düzenli bir uyku olmadan ne yapsan sağlıklı yaşam olmaz.

İkincisi, iç organlarını dinlendirebildiğin kadar dinlendireceksin.

Bunun için günde 2 öğün az ama öz yiyerek iç organlarını yormayacaksın.

Üçüncü ise, dış organlarını aşırıya kaçmadan, ölçüsünde yorabildiğin kadar yoracaksın.

Yani, yaşına göre bilinçli spor yaparak vücudunu geliştireceksin.

HER YÖNDEN GÜÇLÜYÜM

Efsane gazeteci-yazar konuşmasına şöyle devam etti;

Bakın!

80 yaşındayım.

Ama, 25-30 yaşında olduğumdan zihin, beden ve her yönden de daha güçlüyüm.

Demek ki doğru yoldayım.

Ben ne yapıyorum?

Uykuma dikkat ediyorum.

Az ve öz yiyorum.

Kendi üretimim olan doğal ve katkısız ürünlerden destek alıyorum.

Ve bilinçli spor yapıyorum.

Burada yeterli zamanım olmadığından detaylara giremeyeceğim.

Ancak;

Kadın, erkek her yaşa göre, kilo vermek, kas yapmak, boy uzatmak için hangi ürünlerden destek alınması ve hangi spor hareketlerinin yapılması gerektiğini…

Ertuğrul Akbay Official İnstagram ve Facebook sayfamda ayrıntılı olarak hem video, hem de yazılı olarak bulabilirsiniz.

Bana inanın.

Instagram ve Facebook sayfamda anlattıklarımı aynen tatbik edin.

Gerisi kolay…

Kısa sürede farkı görüp mutlu olacak ve hayat bakışınız değişecektir.

AKBAY GENCİNDEN YAŞLISINA YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI

Naturel Festivali'ne 7. kez katılan Ertuğrul Akbay, yine yoğun ilgi ve sevgiyle karşılandı. Ünlü gazeteci-yazar sahnede sağlıklı yaşam tüyolarını verdi. Konferansın sonunda kendisini dinlemeye gelenlerle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.