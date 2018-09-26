Felçli girdiği hastaneden yürüyerek çıktı

İzmir'de, omuriliğindeki tümör nedeniyle felç geçiren ve yürüyemeyen Aşkın Öztürk, tekerlekli sandalyeyle geldiği Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde yapılan ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu.

İzmir Dikili’de yaşayan 45 yaşındaki iç mimar Aşkın Öztürk’ün nisan ayında ayaklarında uyuşmalar başladı. Her geçen gün şikayetleri daha da artan, kollarında da uyuşmalar başlayan Öztürk, yaşadığı rahatsızlığı önemsemedi.

Öztürk, haziran ayında felç geçirmesinin ardından vücudunun sağ tarafını tamamen kullanamaz oldu. Ailesi tarafından hemen hastaneye götürülen Öztürk’e doktorlar omurilik tümörü teşhisi koydu.

Ameliyat için birçok hastaneye başvuran ama doktorların riskli olduğu için ameliyatına çok sıcak bakmadığı Öztürk, son olarak Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümüne müracaat etti.

Op. Dr. Hakan Korkmaz tarafından yapılan 4 saatlik ameliyatla omuriliğindeki 2 santimetrelik tümörü alınan Öztürk, tekerlekli sandalyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı.

“BİR DAHA YÜRÜYEMEYECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORDUM”

Aşkın Öztürk, yaptığı açıklamada, felç geçirmesinin ardından hem kendisinin hem de ailesinin çok zor günler yaşadığını, bir daha yürüyemeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine tekerlekli sandalye ile geldiğini belirten Öztürk, “Hiç yürüyemiyordum, felç olmuşum. Ayağımı hiç hissetmiyorum, basıyorum boşa gidiyordu. Kolumu da kaldıramıyorum. Hocam huzurlu bir şekilde ‘ben bu ameliyatı yaparım’ dedi. Bana riskleri anlattı. Hocamın verdiği bir enerji ve güvenle ameliyata girdim.” dedi.

“YÜRÜYEBİLMEK BÜYÜK NİMET”

Öztürk, en büyük mutluluğu ise ameliyattan sonra yoğun bakımda uyandığı zaman yaşadığını ifade ederek, “Ameliyattan sonra uyandığımda ayaklarımın ve ellerimin oynadığını fark ettim. Sonra hocam geldi ellerimi ve ayaklarımı kaldırdı. Her şey normaldi. Felçli geldiğim hastaneden mutlu ve yürüyerek çıktım. Kontrole geldiğim zaman bile beklerken 6 bin adım attım. İnsan yaşadığının farkına varıyor, yürüyebilmenin büyük nimet olduğunu anlıyor.” diye konuştu.

Esin Banu Öztürk de eşinin ameliyattan sonra yürüyebildiğini görünce mutluluktan ağladığını kaydetti.

“EMEKLERİMİZİ HASTALARIMIZIN MUTLU GÜLÜŞLERİ İÇİN”

Op. Dr. Hakan Korkmaz da hastanede yaptıkları ileri tetkiklerde Öztürk’ün omuriliğindeki tümörün çok hassas bir yerde olduğunu tespit ettiklerini, başarılı geçen ameliyatın ardından felçli hastanın tekrar yürüyebildiğini söyledi.

Korkmaz, “Ameliyatın en büyük riski hastamızın boyundan aşağısının tutmaması ya da ölümü olabilirdi. Her türlü riski aldık. Ameliyatı başarılı geçti, Öztürk’ü eve yürüyerek yolladık. Yaptığımız işin hastalarda olumlu sonuçlandığını görmek hekimler için de çok mutluluk verici. Bütün emeklerimiz hastalarımızın mutlu gülüşleri için.” şeklinde konuştu.

AA