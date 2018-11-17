Kilolu olduğu için işe alınmadı, 7 ayda 59 kilo verdi

Fazla kiloları sebebiyle iş bulamayan genç kız tüp mide ameliyatı oldu. Annesinin de bu ameliyatla kilo verdiği öğrenilen Dilara Aydeniz, ikisinin toplamda 104 kilo verdiğini ve kardeşinin de bu tüp mide ameliyatı olacağını söylüyor.

Antalya'da annesini örnek alıp tüp mide ameliyatı olan genç kız, 7 ayda 59 kilo vererek 55 kiloya düştü. Kiloları nedeniyle bulamayan genç kız, şimdilerde sevdiği işi yapabiliyor.

BİR AİLEDEN 3 KİŞİ AMELİYAT OLDU

Ev hanımı 2 çocuk annesi 48 yaşındaki Songül Şen, 1 yıl önce yaklaşık 126 kiloyken Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden bir uzmana ameliyatı oldu. Anne Şen, kilo vermeye başlayınca 1 ay sonra da 114 kilo olan kızı Dilara Aydeniz de aynı ameliyatı oldu. Ardından annesinin 45, ablasının 59 kilo verdiğini gören 161 kilodaki Ömer Aydeniz de (17) tüp mide ameliyatı oldu. Anne Şen, artık rahatlıkla evde yürüyüp, sokağa çıkıp, özellikle de çamaşır makinesinden çamaşırlarını çıkarabilmenin mutluluğunu yaşarken Dilara Aydeniz de kendisiyle dalga geçilen, giyinme sorunu yaşatan, sosyalleşmesine engel olan kilolarından kurtuldu. Bir yılda 55 kiloya ulaşan Aydeniz, daha önce kiloları nedeniyle alınmadığı işlere rahatlıkla girebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

“BÜTÜN İŞ GÖRÜŞMELERİMDEN RET CEVABI ALDIM”

Annesi ve kardeşiyle fazla kilolarından kurtulmanın mutluluğunu yayan Dilara Aydeniz, 10 yaşından itibaren hızla kilo almaya başladığını söyledi. Aşırı kilolarının yaşı ilerledikçe hayatını olumsuz etkilemeye başladığını dile getiren Aydeniz, “Ama en önemlisi iş bulamıyordum. Kilodan dolayı işe almak istemiyorlardı. Yeteneğe değil görünüşe bakılıyordu. Bütün iş görüşmelerimden ret cevabı aldım. Uzun süre çalışamadım. 124 kiloya kadar ulaşınca da yürümek, giyinmek, hareket kabiliyetim azaldı. Ameliyata girdiğimde 114 kiloydum, çünkü bekleme sürecinde 10 kilo verdim” dedi. Geçtiğimiz yıl ekim ayında operasyon geçirdiğini dile getiren Aydeniz, “7 ayda bu kiloma düştüm. Yeniden yürümeye başladım. İşe de başladım. Sevdiğim muhasebeciliği yapıyorum. Daha önce gitmediğim yerlere gidiyorum. Yeniden doğmuş gibiyim” diye konuştu.

Anne Songül Şen ise iki çocuğuyla birlikte ailece obez olduklarını kaydetti. Ev işlerinde çok zorlandığını ifade eden Şen, “Makineden çamaşırları bile zor çıkarıyordum. Ancak ayaktaki işleri yapabiliyordum. 126 kilo girim ameliyata şu an 81 kilodayım. Oğlum 161 kiloyla girdi, 2.5 ayda 30 kilo verdi. Hayatımızdan memnunuz” dedi.

İHA