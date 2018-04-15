Kıyafetlerinizi ve eşyalarınızı kurtaracak 5 ipucu

Çantadan mürekkep lekesi nasıl çıkar? Ayakkabı kokusu en hızlı nasıl geçer? Ter lekelerinden kurtulmanın yolu nedir? Gevşeyen düğme nasıl sabitlenir? Ter lekelerinden kurtulmanın yolu?

Çantadan mürekkep lekesi nasıl çıkar? Ayakkabı kokusu en hızlı nasıl geçer? Ter lekelerinden kurtulmanın yolu nedir? Hepsinin cevabı galerimizde…

Ter lekelerinden kurtulmanın yolu

Koltuk altlarınıza deodorant yerine diş macunu sürerseniz hem ter lekelerinden hem de ter kokusundan kurtulabilirsiniz. Ancak sadece açık renkli kıyafetlerde bu yöntemi uygulamalısınız.

Çantadan mürekkep lekesi nasıl çıkar?

Pamuğu sirkeye batırıp lekeyi silin. Ayrıca bu yöntemle çantanın kalitesini ve orjinalliğini de test edebilirsiniz. Pamukta boya olmaması gerekiyor.

Ayakkabı kokusu en hızlı nasıl geçer?

Ayakkabının içindeki fazla nemi almak için ayakkabının içine ped koyun. 2 saat içinde kuruyacak.

Kıyafetlerdeki mürekkep lekesi nasıl çıkar?

Kıyafetlerdeki mürekkep lekesini el antiseptiğiyle temizleyebilirsiniz. Üstelik sadece tükenmez kalem değil marker lekelerini de çıkarıyor.

Gevşeyen düğme nasıl sabitlenir?

Gevşeyen düğmelerinizi sabitlemek için şeffaf bir tırnak cilası kullanabilirsiniz.