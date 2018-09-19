‘Uçak inerken uyumayın’

Harvard Tıp Fakültesi'nden bilim insnaları, uçaktaki ani irtifa kayıpları sırasında uyuyan kişilerde kalıcı kulak hasarının ortaya çıkabileceğini söylüyor.

Harvard Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırma, uçaktaki ani irtifa kayıplarının uyuyan yolcuların kulaklarında kalıcı hasara yol açabileceğine işaret etti.

Birçok kişi, ani yükseklik değişiminde kulaklarının patlayacak gibi olduğunu söylerken, bu durumun kulağın dışındaki basınçla, iç basıncın eşit olmamasından kaynaklandığı belirtiliyor. Bu his, genellikle inişlerde ve ani irtifa değişimlerinde yaşanıyor.

ESNEYİN YA DA YUTKUNUN

BBC Türkçe’nin haberine göre bu basıncı östaki borusunda ince bir kanal açarak dengelemek mümkün. Bunun için esnemek ya da yutkunmak gerekiyor. Bazı havayolu şirketleri bu nedenle inişten önce sakız ya da şeker dağıtıyor.

Ancak uzmanlara göre, uyku sırasında basınç dengelenmediği için östaki borusu tıkanabiliyor ve kulakta basınç travması meydana gelebiliyor.

Basınç travması genelde birçok kişinin hayatlarının bir döneminde yaşayabileceği basit bir rahatsızlık.

Fakat, östaki borusunun uzun süre tıkalı kaldığı durumlarda enfeksiyon oluşabiliyor ve kulak zarının arkasında sıvı birikiyor. Bu da ağrıya ve duyma güçlüğüne yol açıyor. Bazı ağır durumlarda hastaların kulaklarından kan bile gelebiliyor.

EN GEÇ NE ZAMAN UYANMALI?

İrtifa farklılıkları, dalgıçlarda ve dağda araba süren kişilerde de rahatsızlığa neden olabiliyor.

İngiltere’de yayımlanan Independent gazetesine göre, bunu önlemek için yapılacak en iyi şey, ne kadar uykusuz olunursa olunsun pilotun iniş anonsuyla uyanmak.