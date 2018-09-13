Vertigo tedavisi nasıl olur? Vertigo’nun belirtileri nelerdir?

Etraftaki he şey dönüyormuş hissi veren bir hastalık Vertigo. Pek çok kişi hastanelere koşarak 'Etrafımdaki her şey dönüyor!' Sersem gibiyim ve başım çok dönüyor' Kafamın üzerinde bir ağırlık taşıyorum türü şikayetlerde bulunuyor. Vertigo'nun en belirgin belirtisi baş dönmesidir ve genellikle iç kulaktaki denge sisteminde ortaya çıkan bir sorundan kaynaklanmaktadır. İşte vertigonun tedavisi ve belirtileri...

Vertigo sizin, etrafınızdakilerin ya da hem sizin hem etrafınızdakilerin döndüğünü hissetmenize neden olan, sıklıkla bulantı ve denge kaybının eşlik ettiği bir yanılsama durumudur. Vertigo nedir, ne anlama gelmektedir? Vertigo, hastanın kendisinin ya da çevrenin hareket illüzyonudur. Baş dönmesi ile aynı anlamda olan vertigo bir hastalık değil, altında yatan sebebin mutlaka araştırılması gereken bir belirtidir. Ancak her baş dönmesi vertigo değildir.

VERTİGO TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Tedavide asıl önemli olan sorunun kaynağının bulunmasıdır. Vertigoya neden olan hastalık meniere hastalığı ise ilaç tedavisi, ilaç tedavisi yeterli olmadığı durumlarda özel ameliyatlar yapılabilir. Vertigonun nedeni tümör ise ameliyat gereklidir. Enfeksiyona bağlı vertigo oluşumu için doktorlar tarafından önerilen tedavi yöntemi düzenli istirahat ve ilaç tedavisidir. Kafein, sigara, alkol, stres, tuz tüketimi vb. tetikleyici faktörler hastanın yaşamından uzak tutulmalıdır. Denge egzersizleri vertigo teşhisi konulan hastalar için etkili bir yöntemdir. Aynı zamanda denge merkezini zorlaştıran hareketlerden de kaçınılmalıdır.

KULAK KRİSTALLERİ

İç kulak denge organdır. Çoğu baş dönmesi iç kulak kaynaklı sorunlardan meydana geliyor. Bazen kafa travması sonrası, herhangi bir kafatası kırığı olmadan iç kulak yapılarında sarsıntı ya da iç kulak kristallerinde yer değiştirmeye bağlı olarak baş dönmesi oluşabilir. Doğru teşhis için hastaya yeterli zaman ayrılmalı ve şikayetleri ayrıntılı dinlenmeli. Bununla birlikte birçok tetkik gerekebilir. Zira tanıya ulaşmak çok kolay olmayabiliyor. Yaşam kalitesi de çok düşüyor.

VERTİGO'DAN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Stresten uzak durun. Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirin: Sağlıklı beslenin ve doğal ve organik ürünler tüketin. Güne yumurtayla başlayın ve sabah kahvaltısında her sabah 1 ya da 2 köy yumurtası yiyin. Günde toplam bir avuç ceviz, badem, fındık ve fıstık yiyin. Günlük süt tüketin. Protein içerikli gıdalar tüketin.

D vitamini takviyesi: Mümkün olduğu kadar güneşlenin. Sağlıklı bir vücut için D vitamini çok önemlidir.

Tuzu azaltın: Tuz iç kulaktaki sıvı artışına neden olup vertigoyu tetikleyebiliyor. Bu nedenle tuzu azaltın.

Bol su için: Vücuttaki su tuz dengesini korumak içim bol bol su için. Ama çay ve kahve gibi içeceklerden uzak durun. Çünkü bu tarz içecekler de iç kulakta sıvı artışına neden olabiliyor.

Spor yapın: Sporun her alanda olduğu gibi vertigoda da önemi büyüktür. Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan spora hayatınızda mutlaka yer verin. Ancak ani hareketler barındıran ağır sporlardan uzak durun.

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