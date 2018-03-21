Facebook silme akımı çığ gibi büyüyor! #FacebookuSil etiketi trend oldu…

Facebook hakkında çıkan ve kişisel verileri tehlikeye atan haberlerin ardından birçok kullanıcı Facebook'a olan tepkisinden dolayı #FacebookuSil etkiketiyle Twitter üzerinden paylaşımlar yapıyor...

Geçtiğimiz günlerde uluslararası basında büyük yankı uyandıran haberler Facebook’un başını ağrıtmaya devam ediyor. Facebook’ta 50 milyon kullanıcının kişisel verilerini 2016 ABD başkanlık seçimlerini etkilemek için kullanmakla suçlanan Cambridge Analytica’ya gösterilen tepkinin bir yansıması olarak Twitter’da #FacebookuSil ve #FacebookuBoykotEt etiketleriyle paylaşım hızla büyüyor.

SONU MYSPACE GİBİ Mİ OLACAK?

Geçmişte önemli bir sosyal medya platforumu olarak dikkat çeken MySpace bir anda popülerliğini yitirmiş ve kullanılmaz noktaya kadar gelmişti. Facebook’un sonu da MySpace gibi mi olacak soruları sorulmaya başlandı. Paylaşımlarda “MySpace’ten sonra da hayat devam etti. Facebook olmadan da yaşayabiliriz.” ifadeleri dikkat çekti.

‘FACEBOOK OLMASAYDI KAZANAMAZDIK’

BBC’nin 2017’de yayınladığı Silikon Vadisinin Sırları belgeselinden bir röportajdan kısımların sosyal medyada dolaşıma girmesi, bu çağrıları tetikleyen şeydi.

Bir Twitter kullanıcısı, Trump’ın dijital kampanyasının eski sorumlusu Theresa Wong’un röportaj sırasında zaferlerini Facebook’a borçlu olduğunu ima ettiği 4 ifadeyi paylaştı.

Theresa Wong’un “Facebook olmasaydı, kazanamazdık” ve “Facebook bizim aktif ortağımızdı” gibi ifadelerine yer veren Tweet, hızla yayıldı.

Ünlü müzik grubu Blink-182’den Mark Hoppus’un Twitter’daki “Facebook’u Sil” paylaşımı da, 24 saatte 6 bin beğeni aldı.

FACEBOOK’A TEPKİ TWITTER ÜZERİNDEN GÖSTERİLİYOR

İnsanların Facebook hesaplarını silme arzusunu bir başka sosyal medya platformu olan Twitter’dan dile getirmesi, bazıları tarafından gülünç bir ironi olarak nitelendi.

Reddit internet sitesindeki bir yorumda şu ifadeler yer aldı:

“Facebook’u silelim diye çıkan bu toplu feryat, şimdi Twitter’da – kullanıcıların verilerini toplayan bir başka sosyal medya sitesinde- en çok kullanılan etiketlerden oldu”

Twitter’da bir başka kullanıcı, Facebook’un yakın zamanda satın aldığı Instagram’ı da silmek gerektiğini öne sürdü.

‘SİLSEK DE VERİLERİMİZ GİTTİ’

Facebook’u silmenin uzun vadede çözüm olmayacağını çünkü internette verilerin kullanımını denetleyen önlemlerin zayıf olduğunu söyleyenler de oldu.

Ne Twitter ne de Instagram, Facebook’un karşılaştığı gibi bir veri skandalı yaşadı.

Ancak Privacy International adlı grup , gizlilik endişelerinin Facebook’un çok ötesine taşması gerektiğini çünkü bize ait verilerin “sürekli olarak istismar edildiğini” söylüyor.