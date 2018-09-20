Gmail’da nasıl oturum açılır? Gmail giriş sayfası linki…

Gmail kullanıcılarının soru işaretlerini gidermek için masaüstünden Gmail oturum aç sayfasına nasıl erişebileceklerini anlattık. Haberimizden Gmail kullanıcıları için oturum açma ve oturum sayfası linki ile beraber Android ve iPhone’lara nasıl Gmail ekleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Gmail hesabı bulunanlar gelen kutusuna en kısa yoldan nasıl erişebileceklerini merak ediyorlar. Ücretsiz e posta gönderimine olanak tanıyan Gmail'de oturum açmak için haberimizden faydalanabilirsiniz. İşte masaüstü ve cep telefonunda (Android, iPhone) Gmail oturumu açma işlemi hakkında bilinmesi gerekenler…

GMAİL'DE NASIL OTURUM AÇILIR?

Gmail'de oturum açma sayfası linkini ve nasıl oturum açacağınızı merak ediyorsanız;

– https://mail.google.com linkine tıklayın

– Sağ üst kısımdan Oturum Açın seçeneğine tıklayın

– Kullanıcı adı ve şifrenizle Gmail'e giriş yapın.

– Gmail Gelen kutusu ile açılacak.

ANDOROİD TELEFONA GMAİL EKLEME

Gmail uygulamasına bir hesap eklediğinizde, bu hesabı kullanarak uygulamada oturum açabilirsiniz. Ayrıca, uygulamaya birden fazla hesap da ekleyebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz.

– Android telefon veya tabletinizde Gmail uygulamasını açın.

– Sol üstteki Menü simgesine dokunun.

– Kullanıcı adınızın sağındaki Aşağı ok simgesine dokunun.

– Hesap ekle’ye dokunun.

– Eklemek istediğiniz hesap türünü seçin.

– Hesabınızı eklemek için ekrandaki adımları uygulayın.

– Hesabınız eklendikten sonra, Gmail uygulamasını her açtığınızda Gmail’de oturum açmış olursunuz.

iPHONE VE İPAD'A GMAİL EKLEME

Gmail uygulamasına bir hesap eklediğinizde, bu hesabı kullanarak uygulamada oturum açabilirsiniz. Ayrıca, birden fazla hesap da ekleyebileceğiniz için, isterseniz başka bir Gmail hesabında da oturum açabilirsiniz.

– iPhone veya iPad’inizde Gmail uygulamasını açın.

– Sol üstteki Menü simgesine dokunun.

– Hesap adresinize dokunun.

– Hesapları yönet

– Hesap ekle’ye dokunun.

– Gmail kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

– Hesabınız eklendikten sonra, Gmail uygulamasını her açtığınızda Gmail’de oturum açmış olursunuz.

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