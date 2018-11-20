Instagram’dan flaş karar! O hileyi yapanlara kötü haber

Instagram, sahte takipçi veya beğeni getiren üçüncü parti uygulamalara karşı mücadele programını başlattı. Bugünden itibaren kullanıcılara uyarı mesajı gönderilecek ve bu tarz uygulamalarla kazanılan etkileşimler kaldırılacak.

Instagram kullanıcılarının bazılarının başvurduğu takipçi artırma hilelerine başvuranlar için kötü haber geldi. Şirket, bu tür eylemlere başvuranlar için sert tedbirler almaya karar verdi. Instagram, beklenmedik hareket algılandığında parola isteneceğini belirtti. Bunlarla birlikte sahte beğeni, yorum veya takipçi kullanan hesaplar algılandığında, hesaptaki sahte her şey silinecek. Bu özellik sayesinde sahte influencer kalmayacak.

Bu uygulamalara karşı önlem alınmasındaki bir başka sebep ise Instagram'ın uygulama içi çalışma verimliliğinin düşmesi olarak açıklandı. Bugün gelen güncelleme ile eğer sizde yukarıda bulunan uyarıyı alırsanız veya böyle bir uygulama kullanıyorsanız, hemen şifrenizi değiştirerek kullandığınız uygulamaları silmenizi öneririz.