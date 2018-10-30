Numara nasıl engellenir? iPhone, Android ve tüm telefonlarda numara engelleme yöntemi…

Telefonunuzun markası ne olursa olsun işletim sistemine göre numara engelleme hizmetinden faydalanabilirsiniz. Android, İOS ya da Microsoft Windows işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar üzerinden yapılan engelleme işlemi sonrasında arayan taraf meşgul telefon sesi ile karşılaşıyor. Peki numara engelleme işlemi nasıl yapılır?
IPHONE NUMARA ENGELLEME
Cihazınızdan Son Aramalar kısmını açın
Engellemek istediğiniz numaranın yanındaki Bilgi simgesine dokunun
En altta Bu Arayanı Engelle kısmını aktif edin
Engelleme işleminiz tamamlanır
ANDROID NUMARA ENGELLEME
Cihazınızın Telefon kısmını açın.
Çağrı geçmişi simgesine dokunun.
Engellemek istediğiniz numaradan gelen bir çağrıya dokunun.
Engelle/spam bildir'e dokunun.
Engelleme işleminiz tamamlanır
MICROSOFT WINDOWS PHONE NUMARA ENGELEME
Cihazınızın Ayarlar kısmını açın.
Arama ve SMS filtreleme kısmına dokunun
Engelli Numaralar bölümünden engellemek istediğiniz numarayı bulun
Engelleme işleminiz tamamlanır
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