Numara nasıl engellenir? iPhone, Android ve tüm telefonlarda numara engelleme yöntemi…

Akıllı telefonlar sayesinde istenen numaralar engellenerek, istemeyen çağrılar daha başlamadan son buluyor. Numara engelleme işlemi Android, İOS ve Windows cihazlarda işletim farklılığından dolayı mantıken aynı olsa da işlem olarak farklılık gösteriyor. Peki numara engelleme nasıl yapılır? eni hat daha bağlanmadan düşüyor. Numara engelleme ile ilgili bilinmesi gereken bir diğer önemli bilgi de engellenen kişinin çağrılarını engelleme işlemini yaptıktan sonra göremeyeceğinizdir. Yani birini engellediğiniz zaman sizi arayıp aramadığını öğrenemezsiniz. İşte numara engelleme yöntemi...

Telefonunuzun markası ne olursa olsun işletim sistemine göre numara engelleme hizmetinden faydalanabilirsiniz. Android, İOS ya da Microsoft Windows işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar üzerinden yapılan engelleme işlemi sonrasında arayan taraf meşgul telefon sesi ile karşılaşıyor. Peki numara engelleme işlemi nasıl yapılır? IPHONE NUMARA ENGELLEME Cihazınızdan Son Aramalar kısmını açın

Engellemek istediğiniz numaranın yanındaki Bilgi simgesine dokunun

En altta Bu Arayanı Engelle kısmını aktif edin

Engelleme işleminiz tamamlanır ANDROID NUMARA ENGELLEME Cihazınızın Telefon kısmını açın.

Çağrı geçmişi simgesine dokunun.

Engellemek istediğiniz numaradan gelen bir çağrıya dokunun.

Engelle/spam bildir'e dokunun.

Engelleme işleminiz tamamlanır MICROSOFT WINDOWS PHONE NUMARA ENGELEME Cihazınızın Ayarlar kısmını açın.

Arama ve SMS filtreleme kısmına dokunun

Engelli Numaralar bölümünden engellemek istediğiniz numarayı bulun

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