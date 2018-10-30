Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Numara nasıl engellenir? iPhone, Android ve tüm telefonlarda numara engelleme yöntemi…

Akıllı telefonlar sayesinde istenen numaralar engellenerek, istemeyen çağrılar daha başlamadan son buluyor. Numara engelleme işlemi Android, İOS ve Windows cihazlarda işletim farklılığından dolayı mantıken aynı olsa da işlem olarak farklılık gösteriyor. Peki numara engelleme nasıl yapılır?  eni hat daha bağlanmadan düşüyor. Numara engelleme ile ilgili bilinmesi gereken bir diğer önemli bilgi de engellenen kişinin çağrılarını engelleme işlemini yaptıktan sonra göremeyeceğinizdir. Yani birini engellediğiniz zaman sizi arayıp aramadığını öğrenemezsiniz. İşte numara engelleme yöntemi...

android-time 10:00 30 Ekim 2018
Haberler Bilim - Teknoloji
Numara nasıl engellenir? iPhone, Android ve tüm telefonlarda numara engelleme yöntemi…
Akıllı telefonlar sayesinde istenen numaralar engellenerek, istemeyen çağrılar daha başlamadan son buluyor. Numara engelleme işlemi Android, İOS ve Windows cihazlarda işletim farklılığından dolayı mantıken aynı olsa da işlem olarak farklılık gösteriyor. Peki numara engelleme nasıl yapılır?  eni hat daha bağlanmadan düşüyor. Numara engelleme ile ilgili bilinmesi gereken bir diğer önemli bilgi de engellenen kişinin çağrılarını engelleme işlemini yaptıktan sonra göremeyeceğinizdir. Yani birini engellediğiniz zaman sizi arayıp aramadığını öğrenemezsiniz. İşte numara engelleme yöntemi...

Telefonunuzun markası ne olursa olsun işletim sistemine göre numara engelleme hizmetinden faydalanabilirsiniz. Android, İOS ya da Microsoft Windows işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar üzerinden yapılan engelleme işlemi sonrasında arayan taraf meşgul telefon sesi ile karşılaşıyor. Peki numara engelleme işlemi nasıl yapılır?

IPHONE NUMARA ENGELLEME

Cihazınızdan Son Aramalar kısmını açın
Engellemek istediğiniz numaranın yanındaki Bilgi simgesine dokunun
En altta Bu Arayanı Engelle kısmını aktif edin
Engelleme işleminiz tamamlanır

Numara engelleme nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Android, iPhone, Windows telefonlarda numara engellemeâ¦

ANDROID NUMARA ENGELLEME

Cihazınızın Telefon kısmını açın.
Çağrı geçmişi simgesine dokunun.
Engellemek istediğiniz numaradan gelen bir çağrıya dokunun.
Engelle/spam bildir'e dokunun.
Engelleme işleminiz tamamlanır

MICROSOFT WINDOWS PHONE NUMARA ENGELEME

Cihazınızın Ayarlar kısmını açın.
Arama ve SMS filtreleme kısmına dokunun
Engelli Numaralar bölümünden engellemek istediğiniz numarayı bulun
Engelleme işleminiz tamamlanır

İLGİLİ HABERWhatsApp son görülme özelliğini gizleme yöntemi…WhatsApp son görülme özelliğini gizleme yöntemi…

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 12:5830.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar