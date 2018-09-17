Okulun İlk Günü Doodle oldu! İşte Google’ın Okulun İlk Günü Doodle’ı

Google, okulun ilk gününü unutmadı ve eğlenceli bir Doodle hazırladı. İşte Google'ın Okulun İlk Günü Doodle'ı ve yeni eğitim öğretim yılına dair önemli bilgiler...
2018-2019 Eğitim Öğretim yılı 17 Eylül itibari ile başladı. Google Doodle olarak Okulun İlk Günü’nü konu edindi.
2019 YILI EĞİTİM TAKVİMİ
- Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak
- İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak
- 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.