Okulun İlk Günü Doodle oldu! İşte Google’ın Okulun İlk Günü Doodle’ı

Google, okulun ilk gününü unutmadı ve eğlenceli bir Doodle hazırladı. İşte Google'ın Okulun İlk Günü Doodle'ı ve yeni eğitim öğretim yılına dair önemli bilgiler...