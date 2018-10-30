Apple yeni ürünlerini tanıttı! İşte yeni iPad Pro, Mac Book Air ve Mac Mini…

Apple geçtiğimiz ay büyük bir etkinlik düzenlemiş ve yeni iPhonelarını tanıtmıştı. Kullanıcılarına bir sürpriz yapan Apple bu akşam yeni ürünlerini tanıtıyor. İlk olarak iPad Pro'nun yeni özellikleri tanıtıldı. İşte Apple'ın yeni ürünleri hakkında ayrıntılar...

Apple, New York’ta düzenlediği tanıtım etkinliğinde iPad Pro’nun yeni özelliklerini kullanıcılarına sundu. Apple CEO’su Tim Cook, Apple ürünlerini tanıttı.. İşte Apple’ın yenilikleri…

İPAD PRO

Bugüne kadarki en gelişmiş teknolojilerimizle donatılarak baştan aşağı yeniden düşünülmüş bir tasarım anlayışı geliştirildi. Tüm kenarlara kadar uzanan Liquid Retina ekran, Face ID, A12X Bionic çip, yeni Apple Pencil, Smart Keyboard Folio.

MAC BOOK AİR

Yeni MacBook Air daha ince ve daha hafif. Retina ekrana, Touch ID'nin sunduğu güvenliğe ve kolaylığa, yeni nesil klavyeye ve Force Touch trackpad'e sahip. Ve yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilen kasasıyla şimdiye kadarki en çevreci Mac.

MAC MİNİ

Mac mini yeni bir güncellemeyle kullanıcılara sunuldu. Sekizinci nesil 6 çekirdekli ve 4 çekirdekli işlemciler, 64 GB'a kadar yükseltme seçeneğiyle yüksek performanslı 2666 MHz DDR4 bellek, 2 TB'a kadar SSD ile tamamen flash depolama, Thunderbolt 3,

HDMI 2.0 ve isteğe bağlı 10 Gb Ethernet.