Polikistik Over Sendromu’na özel beslenme

Polikistik Over Sendromu (PCOS), üreme çağındaki kadınların yüzde 5-10 arasındaki oranı etkileyen kronik adet düzensizliğiyle ilişkili metabolik bir rahatsızlıktır. Ergenlik dönemindeki kızlarda ve kadınlarda, diyet ile egzersiz gibi bazı yaşam tarzı değişiklikleri tedavinin ilk aşamasıdır…

Belirtileri nelerdir?

Adet düzensizlikleri; anormal tüylenme; kısırlık; yara izi bırakan sivilcelenme; kilo vermede zorluk; rahim kanseri; diyabet ve insülin direnci; yüksek kolesterol; yüksek tansiyon…

Düzenli egzersiz iyileşme sağlıyor

Amerikalı ve Kanadalı kadın hastalıkları ve doğum doktorları komitesi, artmış egzersiz ve kilo kaybıyla birlikte değişen beslenmenin PCOS kaynaklı diyabet riskini düşürdüğünü belirtiyor. Bu nedenle PCOS tedavisinin ilk basamağı olarak beslenme ve yaşam tarzı değişikliğinin hedeflenmesi gerekiyor. Bu iki alanda yapılacak iyileştirme, obez kadınların yumurtlama döngülerini iyileştirirken, PCOS'lu kadınların doğurganlığını da artırıyor. Ayrıca PCOS'lu obez kadınlarda kilo kaybı, androjen yüksekliğine bağlı semptomlarda da iyileşme sağlıyor. Bir bilimsel çalışmaya göre, beslenmesi dengelenen obez PCOS kadınların metabolik ve hormonal parametreleri 4-12 haftada olumlu gelişmeler gösteriyor. Aynı zamanda da kilo kaybıyla birlikte tüylenmeleri azalıyor, adet döngüleri yüzde 30 oranında düzene giriyor ve glikoz toleransıyla lipit seviyeleri iyileşiyor.

PCOS diyeti nasıl yapılır?

Omega 3 takviyeli bir diyet, karaciğer yağlanmasını azaltır ve kardiyovasküler hastalık riskini düşürür. Bunun için haftanın en az üç günü beslenmenizde sağlıklı pişirilmiş balık yemeyi tercih etmelisiniz. Yapılan başka bir çalışmada, PCOS hastalarının beslenme programına 12 hafta boyunca soyalı besinler eklenmiş ve insülin direnci, hormonal durum, trigliserid ve oksidatif stres göstergelerinin önemli ölçüde gelişme gösterdiği saptanmıştır. Damarları kolesterol plaklarından temizleyen iyi kolesterolü artırmak için egzersiz rutini oluşturulmalıdır.

D vitamini eksikliğine dikkat!

Güncel başka bir çalışmada PCOS tanılı fazla kilolu ve obez bireylerde kilo kaybını sağlayıcı kalori kesiminin metabolik etkileri gözlenmiş, beslenme planının takibi sonucu DNA hasarının ve kardiyometabolik risk faktörlerinin azaldığı saptanmıştır. Bazı bilimsel araştırmalar da, metabolik sendrom ile D vitamini eksikliği arasındaki ilişkiye ışık tutar. Bu nedenle diyetinizde, çilek, ahududu, böğürtlen, elma, portakal, nar gibi glisemik indeksi düşük meyveleri tercih etmenizde yarar var.