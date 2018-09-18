Rüyamda AKP delegesi olmuşum…

Rüya gördüm…

Hıncahınç bademlerle dolu bir spor salonunda AKP delegesi olarak oturuyorum…

Birisi işaret edince, hep birlikte ‘‘Türkiye seninle gurur duyuyor… Türkiye seninle gurur duyuyor…'' diye zıplayarak bağırıyoruz…

Boynumu bükerek, yanımdaki delegeye ‘‘Ama muhterem Genel Başkanımız gelmedi…” diyorum… O, ‘‘Üzülme, onun yolu nurdan kılınmıştır, rabbimden işaret geldi mi o anda girer…” diyor…

Arada “Ama niye bir an önce gelmiyor?” diye soruyorum…

★

Ve işaret geldi ki, giriyor salona…

Bir anda yanımdakiler öyle bir havaya fırlıyorlar ki hepsinin ayaklarının altını görüyorum… Ben de zıplıyorum ama o kadar değil… Sonra hep birlikte parti sloganını söylüyoruz:

‘‘Öl de ölmeye geldik…”

Adeta kendimi yerden yere atıp “Türkiye seninle gurur duyuyor…” diye bağırıyorum…

Muhterem Genel Başkanımız ‘‘Kim bu, ne kadar da güzel bağırıyor…'' der gibi dönüp bana bakıyor…

İki elimle Rabia işareti yapıp kameraya doğru salıyorum…

★

Daha konuşmaya başlamadan yanımdaki delegeye ‘‘Ne kadar güzel konuştu hacı amca…'' diyorum, o “Benden daha yalakası varmış” gibi bakıyor…

Fırlıyorum:

“Reis burada Kılıçdaroğlu nerede?..”

Muhterem Genel Başkanımız:

‘‘Nereden nereye adeta gelmedik mi?..''

Boğazımı yırtarcasına:

“Geldiiikk…''

“Onların doları varsa bizim neyimiz var?..”

“Rabbimizzzz…”

‘‘Utanmadan bir de kriz var diyorlar…''

‘‘Utansınlarrr…''

‘‘Şimdi hep birlikte ne yapıyoruz?..''

‘‘Şarkı söylüyoruz…''

“Beraber yürüdük biz bu yollarda…”

Sabrım gelmediği için şarkının sonunu önceden bağırıyorum:

“Bana her şey seni hatırlatıyor…”

Muhterem Genel Başkanımız eminim “İyi ki bu herifler var” diye göz ucu ile bana bakmakta…

★

Uyanıyorum…

Türkiye uykuda…