Gökyüzünün Sözcü’sü

Sevdiklerinizle birlikte program yapmak bu pazar gününü keyifli bir şekilde geçirmenizi sağlayacak. Sosyal kelebek olarak tanımlanacak ruhunuz kalabalıklarda mutlu gözükse de, bugün sakin olmaya ihtiyacınız var. Deniz kenarında yürüyüş yapabilirsiniz.

KOÇ

Bu pazar gününü evinizde geçirmek size iyi gelecek. Evinizde biriken eski eşyalardan kurtulmalısınız. Sevgilinizin aşırıya kaçan istekleri canınızı sıkabilir.

BOĞA

Komşularınızla ya da kardeşlerinizle kahve eşliğinde sohbet etmek size iyi gelecek. Uzak yerlere gidip trafikte bunalmak yerine evinize yakın yerlerde vakit geçirin.

İKİZLER

Sevgilinizle yalnız kalmak yerine arkadaşlarınızla ortak bir program yapmak sizin için daha iyi olacak. Ailevi yatırımlarınızı değerlendirebilirsiniz.

YENGEÇ

Sevgilinizden çok ilgi beklemek en büyük hakkınız. Bazı olaylar karşısında aşırı duygusal davranabilirsiniz. Rutin işlerinizi hallederken öfkelenmemeye çalışın.

ASLAN

Sizin için önemli bir kadınla öfkeli diyaloglara girmekten kaçının. Yaratıcılığınızı cesaretle birleştirip uzak yolculuklarla ilgili araştırma yapacaksınız.

BAŞAK

Çocukluk arkadaşlarınızla program yapacaksınız. Stresten bir gün olsa da uzaklaşmak size iyi gelecek. Herkesin ebeveyni olmak zorunda olmadığınızı sakın unutmayın.

TERAZİ

Duygusal krizlere açık bir gün. Özellikle annenizle tartışmaktan kaçının. Gün boyu duygusal travma kaynaklı sağlık problemleriyle uğraşabilirsiniz.

AKREP

Uzaklardan sizi mutlu edecek bir haber alabilirsiniz. Duygularınızı saklamadan gönlünüzce yaşayın. Açık kalpli olmanın ruhumuzu besleyeceğini unutmayın.

YAY

Sevdiğinizle tutkulu bir gün geçirin. Aşk ve hedonist zevklerin keyfini sürün. Aile içindeki ortak paylaşımlarla ilgili sonuçları elde etmek için daha erken. Sabır göstermeniz gerek.

OĞLAK

Eşinizle kurduğunuz iletişiminizde lider ruhunuzu bir kenara bırakmalısınız. Sevginizi anlatmakta zorlanabilirsiniz. Sevgilinizin size duygusal yönden çok ihtiyacı var.

KOVA

Bugün yeni taşındığınız ofisi düzenleyebilirsiniz. Yemek konusunda abartıya kaçmamanızda fayda var. Sevdiğinizin size ilgisi ruhunuzu okşayacak.

BALIK

Sizin için yaratıcı bir gün. Sevdiklerinizi korumak sizi mutlu edecek. Romantik konulara el atacak ve şiir yazacaksınız. Antika obje satan mekanlarda vakit geçirebilirsiniz.