30 Ağustos öncesi ve sonrası

Sevgili okurlarım, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 30 Ağustos 1922 zaferi yeni Türk devletinin ilk kuruluş adımıdır.

Zafer sonrasında Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki yeni devlet ulusal bağımsızlığımızı yoktan var etmiş, Lozan Antlaşması'yla ulusal bağımsızlığımızı elde etmiş, Osmanlı'dan gelen kapitülasyon belasını kaldırmış, Ankara başkent olmuş, Cumhuriyet ilan edilmiş, padişahlık, halifelik ve hanedanlık yurt dışına postalanmış ve birbiri ardına inanılmaz devrimler yapılmıştır.

Her biri bir “Mucize” idi.

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30 Ağustos 1922 zaferi kazanıldığında memleketin hali perişandı. Her açıdan yerlerde sürünüyorduk.

Almanya'dan okurum Dursun Atılgan, dün, gazeteci abimiz rahmetli İlhan Selçuk'un (1925-2010) o günlere değinen bir yazısını göndermiş.

Başlığı “Gel de Şaşma.”

Nerelerden nerelere hangi koşullarda geldiğimizi gösteren bu güzel ve anlamlı yazıyı sizlerle paylaşıyorum.

Mustafa Kemal Paşa ile birlikte bütün asker ve sivil kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Gel de şaşma

“Arap İngiliz'le birleşmiş Türk'ü arkadan vurmuş.

Ermeni Rus'la birleşmiş, Doğu Anadolu'yu kana bulamış.

Rum Yunan'la, Yunan İngiliz'le birleşmiş, Batı Anadolu'yu ele geçirmiş.

Ülkenin mahvolmadık, yıkılmadık, yanmadık, kan dökülmedik, kül olmadık hiçbir yeri kalmamış.

Elde avuçta İstanbul ile İzmir bile yok!..

Anadolu'nun altı yedi milyon nüfuslu en yoksul bölümüyle yüzde 95'i okuma yazma bilmez, yorgun, yoksul, bitkin, ezik bir halk…

Nasıl kurtulmuşuz?..

Şaşıp kalıyorum…

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Yunan'ı nasıl denize döküp hizaya getirmişiz, İngiliz'i İstanbul'dan nasıl çıkarmışız, dünyanın süper güçleriyle masaya nasıl eşit oturmuşuz?

Yıl 1923… Anadolu'da 10-11 milyon savaş artığı yaşıyor. Aç biilaç, parasız, yüzde 95'i elifi görse mertek sanacak kadar alfabesiz…

Ne yapacaksın?..

Demokrasi yap!..

Nasıl yapacaksın?..

2000'li yıllarda Nurcu tarikatının ardına bu kadar adam takılmışken, 1923'ün yanmış yıkılmış Anadolusu'nda nasıl demokrasi yapacaksın?..

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Yıl 1922. Komşunun komşuyu boğazladığı iç savaşlardan, Anadolu'yu mezbahaya döndüren dış savaşlardan yeni çıkmışsın.

Fabrikan yok,

İşçin yok,

İş adamın yok,

Mühendisin yok,

Doktorun yok,

Uzmanın yok,

Tüccarın yok,

Suyun yok,

Barajın yok,

Elektriğin yok,

Kadınların çarşafta çuvala giriyor,

Erkeğin dört karı alıyor,

Yurttaşlık yasası yok,

Üniversiten yok,

Banka yok,

Burjuva yok,

Proletarya yok,

İhracatçı yok,

İthalatçı yok,

Sermayen yok.

Kalkın bakalım…

Nasıl kalkınacaksın?…

Sermayesiz ekonomik kalkınmanın yumurtasız omletten ne farkı var?

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Mustafa Kemal kuşağı ne yapmış?..

Yöneticiler devletçiliğe neden ve nasıl sarılmış?..

Türkler bankacılığı nasıl öğrenmiş?..

Merkez Bankası 1930'a değin neden açılamamış?..

Özel sektör nasıl oluşturulmuş?..

Yeni devlet nasıl kurulmuş?..

Çağdaş öğretime nasıl geçilmiş?

1922'de 10-11 milyon nüfusun yüzde 95'i alfabesizken, savaş artığı bir toplumda okuma yazma seferberliği nasıl açılmış?

Kitaplıklarda kitap yokken, ulusal kütüphaneler nasıl kurulmuş?..

Okullarda tarih kitabı bile yokken tarih nasıl yazılmış?..

Yok olmanın kuyusundan çıkıp var olmanın doruğuna nasıl tırmanılmış?..

Yunan ile dostluk nasıl kurulmuş?..

Avrupa'da saygınlık nasıl kazanılmış?..

Şaşıp kalıyorum…

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2000'li yıllara geçtiğimiz şimdilerde 70 milyonluk Türkiye'nin haline bakıyorum…

Hiçbir şeyimiz yokken neler yapmışız.

Şimdi her şeyimiz varken neleri yapamıyoruz…

Bir de bu ortamda MUSTAFA KEMAL' e saldıranlara bakıyorum…

…!”