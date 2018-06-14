Hangi dediğine inanalım!

Sevgili okurlarım, anlaşıldığı kadarıyla Güneydoğu oyları da Recep Bey'in elinden büyük ölçüde kayıyor.

Bunun iki nedeni var:

-Muharrem İnce alanlarda büyük performans sergiledi ve seçmeni büyük ölçüde etkiledi.

-HDP derseniz, geçmişteki kadar olmasa bile, gücünü önemli ölçüde sürdürdüğü anlaşılıyor.

Şimdi Recep Bey ve ekibi, bütün Türkiye'de olduğu gibi Güneydoğu'da da panik yaşıyor. Kafalarında çok ciddi kuşkular var.

HDP yüzde 10 barajını geçip Meclis'te grup kurmayı başarırsa ne olacak?

O takdirde Güneydoğu başta olmak üzere tüm Türkiye'de, AKP en az 40 milletvekilini yitirmiş ve HDP'ye kaptırmış olacak.

İktidar partisi açısından son derece korkutucu bir durum…

Çünkü o takdirde Meclis'te muhalefet partileri kesinlikle çoğunluğu sağlayacak.

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Şimdi sosyal medyada şu fısıltı yoğun biçimde dolaşıyor:

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde oylarınızı istediğiniz muhalefet partisinin adayına verin. Ancak milletvekili seçiminde oyunuzu HDP için kullanın ki yüzde 10 barajını geçip grup kurması mümkün olsun.”

Bu dolaşımı ciddiye alıyorum çünkü aynı yöntem gerek 7 Haziran, gerekse 1 Kasım 2015 seçimlerinde uygulanmış, hiç umulmadık kimselerin bile verdiği oylarla ve HDP her iki seçimde de yüzde 10 barajını geçmişti.

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Şimdi gelelim esas konumuza!

Recep Bey, Muharrem İnce'nin görkemli Diyarbakır mitingine çok bozuldu…Ve inanılır gibi değil ama ertesi gün şöyle dedi:

“Bana istihbarattan gelen bilgilere göre o mitinge katılanların çoğu HDP'li imiş.”

Böyle olsa ne olur, olmasa ne olur! Mitinge katılmak hangi görüşte olursa olsun her vatandaşın hakkı değil mi?

Bir cumhurbaşkanı bunları söyler mi?

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Şimdi yakın geçmişe dönüp kısa birkaç anımsatma yapayım.

-Habur rezaleti hangi iktidar döneminde patlamıştı? Sınırdan içeriye buyur edilen üniformalı PKK'lıları hangi iktidar törenlerle karşılamış ve sonra onları salıvermek için Silopi'de seyyar çadır mahkemesi kurup devleti iki paralık etmişti?

-Dolmabahçe görüşmelerini kim organize etmişti?

-Şimdi sizlere ilettiğim 17 Kasım 2013 tarihli Sözcü Gazetesi'ne bir bakınız. Recep Bey iki paralık aşiret reisi katil Barzani'yi Diyarbakır'da ağırlamış ve birlikte miting yapmışlardı. Söz konusu katili karşılayanlar arasında devletin Bakan Bey'leri, valileri vesaireleri bile vardı.

-O zamanki Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı (sonra HDP milletvekili seçilen) Osman Baydemir ve Barzani ile el ele kol kola pozları kim vermişti?

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Recep Bey o günlerde çok mutluydu! Şimdi ise HDP'ye (oy uğruna) bindirdikçe bindiriyor, Muharrem İnce'nin mitingine katılanları bile devletin istihbarat örgütlerinin izlediğini söylüyor…

Ve bunu hiç sıkılmadan açıklıyor!

Daha fazla ne diyeyim!

Biz bu şahsın ne zamanki hangi söylemlerine, hangi davranışlarına inanalım!