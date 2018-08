Kardeş ülke!

Cuma günü Suudiler ve Türkiye'yi yazmıştım bugün Pakistan'ı.

25 Temmuz'da yapılan seçimde, seçim kampanyasını yolsuzluklarla mücadele söylemiyle yürüten Pakistan Adalet Hareketi lideri İmran Han ülkenin yeni Başbakanı oldu. Dünya Kriket Şampiyonu olan Han; 1970'ten bu yana CHP benzeri Pakistan Halk Partisi ve Milliyetçi-Dinci Pakistan Müslüman Birliği liderleri dışında iktidara gelen ilk kişi oldu.

Han'dan önce Başbakan olan Navaz Şerif 28 Temmuz 2017'de yolsuzluk, rüşvet ve yurt dışına para kaçırma suçlamasıyla henüz bağımsız ve tarafsız olan Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınmıştı.

6 Temmuz 2018'de Şerif 10 yıl hapis ve 8 milyon sterlin, kızı Meryem 7 yıl hapis ve 2 milyon sterlin, damadı Muhammed Safdar ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlk kez 1990'da eski Başbakan Benazir Butto'dan boşalan başbakanlık koltuğuna oturan Şerif 1993'te istifa etmişti.

Bu istifa yolsuzluklar ve Cumhurbaşkanı İshak Han ile Şerif arasında yaşanan anayasa krizi ardından çıkan darbe söylentileri sonucunda gelmişti.

Şerif'in ikinci dönemi ise askeri darbeyle sona erdi. Hindistan ile Keşmir'de yaşanan savaşın ardından Şerif, Genelkurmay Başkanı Pervez Müşerref'i görevinden aldı. Bu haberi, Sri Lanka'dan dönerken öğrenen Müşerref, kendisine bağlı askerlerle 13 Ekim 1999'da darbe yaparak ülkeyi 10 yıl yönetti sonra da çok yönlü yolsuzluk ve Benazir Butto suikastındaki rolü nedeniyle tutuklandı.

Şimdi Dubai'de televizyonlara çıkıp siyasi yorumculuk yapıyor.

ABD ise Pakistan topraklarını kullanarak 2001'de Afganistan'ı işgal etti.

Şerif, darbenin ardından kurulan mahkemede idama mahkum edilse de Suudi Arabistan Kralı Fahd'ın girişimiyle o ülkeye sürgüne gönderildi ve 10 yıl orada yaşadı.

Suudiler her zaman İslamcı gruplara milyarlarca dolar para yardımı yaparak Pakistan'da etkili olmaya çalıştı ve birçok yolsuzluk hikayesinin tarafı oldu.

2007'de mahkeme kararıyla sürgünden dönen Şerif 2013'te yapılan seçimde Suudi'lerin para desteğiyle üçüncü kez başbakan oldu ama yolsuzluk iddiaları peşini bırakmadı.

1947'de bağımsız olan ve 1971'de ikiye ayrılan (Bangladeş ayrıldı) Pakistan geçen süre içinde 4 askeri darbe ve müdahale yaşadı ve ülkede laik kesimle İslamcılar arasında kavga hiç dinmedi.

Bu kavganın sonucu olarak askerler laik sol kesimin lideri olarak bilinen Başbakan Zülfikar Ali Butto'yu devirerek 1978'de idam etti.

CIA ve Pakistan istihbaratı 1980'lerde Suudi parasıyla Taliban ve Kaide'yi Pakistan'da kurdu ve Sovyet işgaline karşı savaşmaları için Afgan Cihatçılarına bu ülkeden her türlü yardımda bulundu.

O gün bugün Pakistan'ın başı İslamcılarla belada ama çoğu zaman askerler tarafından desteklenen İslamcılar çok sayıda tarikat, cemaat ve din adamının kontrolünde ülkenin siyasal yaşamında önemli rol oynuyor.

Ordu ülkenin en önemli ve etkin ekonomik ve askeri gücü olarak ABD ile olan ilişkileriyle ülkenin kaderinde her zaman söz sahibi. Belki de bu nedenle ABD ve İsrail bir Müslüman ülke olarak Pakistan'ın sahip olduğu atom bombalarından tedirgin olmuyor.

Türkiye ise ‘dost, kardeş ve kendisine çok benzeyen' ülke Pakistan'da her zaman sağ iktidarları sevdi ve Türkiye İslamcıları bu ülkenin İslamcı parti ve cemaatleriyle içli dışlı oldu.

Bakalım İmran Han şimdi ne yapacak?

Başbakan olur olmaz ‘Başbakanlık Sarayı'nda oturmayacağını, üç odalı bir evde kalacağını, başkanlığın tüm zırhlı ve lüks araçlarını satacağını, başbakanlıkta çalışan 524 elemandan kurtulacağını, her türlü israftan kaçınacağını, yolsuzluklarla mücadele edeceğini ve hesap soracağını, yoksulların sorunlarını çözeceğini, zenginlerden daha fazla vergi alacağını' söyledi.

‘Sağ iktidarların Suudi Arabistan ve BAE ile olan karanlık ve kirli ilişkilerine son vereceğini' ima eden Han, ABD'yi ‘ülkesinde var olan radikal İslamcı grupların tehlikesinden' sorumlu tuttu.

Söylediklerini yapabilir mi?

ABD, askerler ve İslamcılar ne yapar?

Yakında göreceğiz ama kesin olan Pakistan'da yeni bir dönem başlıyor ve halk Han'a destek verecek.

Bu yeni dönemde yolsuzluklar olmayacak ve yolsuzluk yapanlar Başbakan olsa bile hapse atılacak.

Yazması bile ferahlatıcı.