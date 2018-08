Yeni örnek

Cuma ve pazar günleri Suudi Arabistan ve Pakistan'ı yazmıştım.

Pislik, rezillik ve yolsuzluk hikayeleri.

Başrolde hep Suudiler var.

Bugün de Türkiye İslamcılarının çok sevdiği ve ona benzemeye çalıştığı Malezya'yı yazayım dedim.

10 Mayıs'ta yapılan seçimleri Halkın Umudu İttifakı'nın lideri eski Başbakan Mahatir Muhammed kazandı.

2009'dan bu yana Başbakan olan Necip Rezzak'ın liderliğindeki UMNO İttifakı ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1957'den beri iktidarı elinde tutuyordu. 65 yaşındaki Rezzak, 1957 bağımsızlığından sonra ülkenin ikinci Başbakanı olan Tun Abdul Rezzak'ın oğlu.

1981-2003 yıllarında 22 yıl süreyle başbakanlık yapan UMNO kurucularından Mahatir ABD yatırımcılarının desteğiyle başarılı kalkınma atılımının mimarı olmuştu. Dünyanın seçimle göreve gelip en uzun süre iktidarda kalan Mahatir 22 yılda 5 genel seçimden galip ayrılmıştı.

Mahatir bu dönemde büyük alt yapı yatırımlarıyla ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlamış ve sanayi yatırımlarıyla mucizeler yaratmıştı. Mahatir ekonomi ve eğitim alanlarındaki reform ve atılımları sayesinde Malezya bölgenin en zengin ve en hızlı kalkınan ülkelerinden biri olmuştu.

Mahatir 2003 yılında 77 yaşındayken partisi UMNO'daki yolsuzluk söylentilerine tepki olarak kendi isteğiyle aktif siyaseti bırakmıştı.

Seçimi kaybeden eski Başbakan Necib Rezzak 2009'da kurduğu Devlet Yatırım Fonu'ndan zimmetine 700 milyon dolar geçirmekle suçlanmıştı. Rezzak bu paranın ‘Suudi Arabistan Kralından bir bağış olduğunu' söylemişti ama kimseyi inandıramamıştı.

Suçlamalar bununla da sınırlı kalmamıştı. Suudi Arabistan ve BAE ile yakın ilişki içinde olduğu bilinen Rezzak'ın bu iki ülkenin dışında başka ülkelerden de çok sayıda ‘hatırı sayılır' kişinin paralarını aklamaya yardımcı olduğu ve kendisinin de yurt dışına para kaçırdığı konuşuldu.

Mahatir'in şimdiki müttefiği eski Maliye Bakanı Enver İbrahim'in hikayesi ise daha ilginç.

1998'de Mahatir tarafından görevine son verilen İbrahim ‘fiili livata' yani suçüstü homoseksüel ilişki suçlamasıyla hapse atılmıştı. Bir süre sonra hapisten çıkıp parti kurmasına rağmen İbrahim Mart 2014'te bir kez daha aynı suçlamayla 5 yıllık hapse mahkum edildi.

Başta Ahmet Davutoğlu olmak üzere çok sayıda Türk İslamcının eğitim gördüğü Uluslararası İslam Üniversitesi'nin kurucularından olan İbrahim Malezya'nın İslamlaştırılması çabalarından dolayı AKP tarafından çok sevilir.

CIA'nin çok sevdiği İbrahim'in üniversitesinde Müslüman ülkelerden çok sayıda kişi eğitim görmüş ve ülkelerine döndüklerinde hepsi de önemli görevlere getirilmiştir.

Dönelim devrilen Başbakan Rezzak'a.

ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı davalarda Rezzak Devlet Fonu'ndan yaklaşık 4,5 milyar doları zimmetine geçirmiş. Her seferinde meclisteki çoğunluk ve yargı üzerindeki baskıyla soruşturmalardan kurtulan Necip Rezzak 9 yıllık başbakanlığı döneminde rüşvet aldığı, ihalelerde yolsuzluk yaptığı ve kara para aklandığı söyleniyor. Seçimi kaybettiği gece yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı ve evine yapılan baskında kutular içinde yüz milyonlarca dolar, altın ve mücevher bulundu.

Müslümanlar için katı dini kuralların uygulandığı Malezya'da nüfusun yalnızca %60'ı Müslüman. Geri kalanlar Budist, Hıristiyan, Çin kökenli ve Hindu.

92 yaşındaki yeni Başbakan Mahatir Muhammed'in seçim öncesi varılan anlaşma gereği başbakanlığı özel afla hapisten çıkarılan Enver İbrahim'e devretmesi gerekiyor.

İbrahim'in geçmişinden kaynaklanan olumsuz imajdan tedirgin olan Mahatir Muhammed şimdilik görevinin başında.

Yaptığı açıklamalara bakılırsa yolsuzluklarla mücadele kararlığına vurgu yapıyor ve başta Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri olmak üzere yabancı ülkelerin her hangi bir karanlık para faaliyetine izin vermeyeceğini söylüyor.

Başta ABD olmak çok sayıda ülkenin kendilerine göre gerekçelerle yakından takip ettiği Malezya örneği bir çok nedenden dolayı tüm boyutlarıyla AKP için çok daha önemli.

Ama her nedense AKP ve yandaş medya Malezya'dan hiç söz etmiyor.

Acep neden?