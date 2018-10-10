Berat Albayrak'ın yaptığı ekonomik plan program açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. “Bakan olsam da her hafta sunum yapsam” diye bekliyordu sanki…

Bu seferki bölüm enflasyonu topyekun önleme çabaları üzerindeydi. Öncesinde MÜSİAD ve TÜSİAD performanslarıyla dikkatleri çekti. Güzellemelerden örnekler sundular. Henüz açıklanmayan programı bir güzel övdüler.

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Ey ekonomi dalında Nobel Ödülü'nü alelacele William Nordhaus ve Paul Romer'a veren gafiller… Duymadınız mı Berat Albayrak'ın sunduğu “Türkiye Kazanacak” temalı, yüzde 10 indirim kampanyalı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı?

Amerika, Avrupa, Japonya merkez bankalarının enflasyonu artırmak için yıllardır yapmadıkları kalmadı. Oysa sorsalardı Berat Bey'e, direkt yüzde 10 zam yapsalardı marketlerde satılan her şeye… Ekonomi nasıl yönetilirmiş öğrenselerdi bu vesileyle…

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Durun baştan anlatayım… McKinsey gitti, slayt gösterileri bitti. Bakan çıktı enflasyonla mücadele dedi, ülke olarak 2 aylık yüzde 10 indirime gidildi.

“Patron çıldırdı” diye bağırıp, kapıya “Kapatıyoruz” pankartı asılsaydı daha etkili mücadele edilirdi! Bari herkese yüzde 10 indirim kuponu verilseydi. Enflasyonla mücadele falan değil bildiğin sezon sonu indirimi…

Bu yüzde 10 indirim enflasyon sepetinde olan maddeler. Dolayısıyla geçici olarak enflasyonu aşağı çekecek. Ya sonra? Tekrar zamma gelecek sıra… Keşke o kadar kolay olsa! Zira zincir marketlerden fedakarlık rica edip indirim kampanyası yaparken, küçük esnaf dükkânı kapatacak erkenden…

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Dolar çıktı, fedakar vatandaş dolarını sattı. İnşaat çakıldı, fedakar bankalar faizleri kırptı. Sahi herkesten fedakarlık isterken, siz ne yapıyorsunuz gerçekten?

Çıkartma bastırılmış, logo yapılmış bir de internet sitesi açılmış. Kriz yokken var mıydı gereği? Kriz var diyenler manipülasyon yapanlar değil miydi? Çıkartmayı takmayanlar fişlenecek mi?

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“Biz de elimizi taşın altına koyduk” dedi… “Elektrik ile doğalgaza yılsonuna kadar zam yapılmayacak” diye devam etti. Yok, yapsaydınız bari!

Yılbaşından beri meskenlerde yüzde 45, sanayide yüzde 72 yapılan zammın nerede yüzde 10 indirimi? Fedakarlıkta sıra hiç devlete gelmeyecek mi

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Firmaların devletten alacağı 140 milyar liralık KDV iadelerinin ödeneceğini söyledi. “Bunun 70 milyarı hemen ödenecek” diye ilave etti. İyi de para nereden bulunacak? Kaynak yok ki! Bir kısmı mahsup edilecek gerisi için para basılacak! Peki, para basılınca topyekun enflasyona ne olacak? Bildiniz, fırlayacak!