Suudiler şimdi nerede saç ektirecekler?

Yahu ne acayip bir hismiş… Suudiler Türkiye'yi boykot ile tehdit ediyor. İnsan kendini bir garip hissediyor. Şimdi Türkiye, Suudilerin dış mihrakı mı? Çok tatlı! Bir an kendimi başka ülkelerin üzerinde oyun oynayan ülke vatandaşı gibi hissettim.

Sosyal medyada başladı bile… “Türk mallarını kullanmayın”, “Salman'ın düşmanı bizim de düşmanımız” gibi mesajlar yayınlıyor. Troller aylık maaş alıyor. Ne kadar da Türkiye'ye benziyor!

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Halbuki aramız ne kadar iyiydi… Reyhanlı'da 53 kişi öldürüldü, yas ilan edilmedi. Suudi Kralı öldü. Erdoğan, Afrika ziyaretini yarıda kesip Arabistan'a cenazeye gitti. Türkiye'de milli yas ilan edildi, bayraklar yarıya indi. Öyle de severdi.

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Suudi Arabistan neye bozuldu? Ortaçağ kafasıyla İstanbul'un ortasında gazetecisini öldürüp, doğradı bavula koydu. Türkiye bunu dünyaya duyurdu.

Herhalde günah işleme özgürlüğü, vatandaşını öldürme hakkı gaspına karşı başlattı boykotu… Eskiden olsa gazeteci ya trafik kazası geçirirdi ya uykusunda kalp krizi… Bu sefer üşenmişler. Katillerin hepsini ülkelerine geri yolladık, hâlâ neyin derdindeler?

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Boykot deyince, ürettiğimiz bir iPhone da yok ki ağızlarının tadıyla balyoz vurup kırsınlar. Suudiler de Türk Lirası'nı göstermelik olarak yere atacak, üzerinde zıplayacak, yırtacak, parçalayacak, kesecek, yakacak delikanlı kalmadı mı? Hiç mi bizden örnek almadı?

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Yine de 2 milyar 735 milyon dolarlık ihracatımız var. Karşılığında 2 milyar 110 milyon dolarlık ithalat söz konusu…

Peki, hacda yürüme yollarını düzenlemeyi başaramayıp binlerce kişinin ölümünden sorumlu olan Suudiler nasıl boykota gider? Kuvvetle muhtemel boykotları bizimkilere benzer.

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Çin'i boykot ediyoruz diye Çin lokantasını basıp, Uygur Türk'ü aşçıyı dövmüşlerdi. Hollanda'yı boykot ederken Fransız bayrağını ateşe vermişlerdi.

Vali Coca-Cola'yı yere dökerek boykot etti, gitti Fanta içti. Gerçi Cola-Turka veya Çamlıca içse ne fark ederdi? Onlar da satıldı, hisseleri çoktan Japonlara devredildi!

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Gelişmiş ülkeler boykotla uğraşmıyor. Ellerindekileri masaya koyuyor. Amerika, “F-35 savaş uçaklarını satmıyorum, Türkiye'ye yatırım yapılmasına sıcak bakmıyorum, ceza kesmeye hazırlanıyorum” diyor.

Almanya, “Kredileri gözden geçiriyorum, tank motorlarını da göndermiyorum” diyor. Rusya, “Türkiye'ye gidene izin vermiyorum, mallarını da almıyorum” diyor. Fransa sadece telefon ediyor. Hepsi üç vakte kalmadan istediğini alıyor.

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Ne var ki Suudilerin seyahat etmemeleri konusundaki kutlu boykotlarını canı gönülden destekliyorum. Saçlarını hangi memlekette ektirecekler, merak ediyorum!