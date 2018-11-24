Zenginmişiz gibi çek internete koyalım!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın “Devletin bilançosu, kasası, gelir-gider denge ve düzeyi belki tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü” şeklindeki fantastik beyanı beni kendimden aldı.

Bakan'ın bakış açısını anlamak isterseniz, “Bugün geldiğimiz noktada, elhamdülillah o kadar demokratik bir ortam ki…” cümlesini de kurduğunu bilmelisiniz. Peki, herkesin yalan olduğunu bildiği bir yalan hâlâ yalan mıdır?

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Anlattığı durum Türkiye ile hiç uyuşmuyor. Kendini Norveç Maliye Bakanı mı sanıyor yoksa yeni bir devlet kurmuşlar onu mu yönetiyor? Sahi hangi ülkeden bahsediyor? Ya tarih bilmiyor. Ya matematikten anlamıyor.

Hadi devletin kasası güçlü diyelim ki değil, vatandaşın kasası boş… Her geçen gün dibe batan, yandaş medyası ile hayal satan hükümet, belli ki aradığı miktarda müşteri bulamıyor. Milletin canı fena yanıyor, karnı doymuyor.

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Devletin kasasına gelince… Bundan 2 yıl önce… 2016'da bütçe açığı 29 milyar lira… 2017'de, verdikleri teşviklerle açık çıktı 47 milyar liraya… Bu yıl, sadece ilk 10 ayda bütçe 62 milyar lira açıkta…

Daha bu yılın bitmesine 2 ay daha var. Üstüne İmar Barışı'ndan, vergi affından, bedelli askerlikten gelen paralar…

Öyle güçlü bir ekonomi ki, depolarda soğan sayıyorlar, zabıtalar bakkallara baskın yapıyorlar. Yastık altına göz diktiler. Dövizleri, altınları istiyorlar. Marketler yüzde 10 zorunlu indirimde… Otomobil, ev, mobilya, beyaz eşya satılsın diye bir indirim de onun vergilerinde…

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Başarıdan kastettiği dövizi geri çekip faizleri indirmek ise… Bu fiyatlama birkaç ay daha devam eder.

Merkez Bankası sınırsız teminatı ile piyasa işlemleri yapıp kuru belli bir süre hedeflere yakın tutabilir. Hazine iptal ettiği ihalelerle, yurtdışından tefeci faiziyle aldığı borçla oranları aşağı çekebilir.

Bu dopingi sütçü beygirine versen yarış atlarını geçer. Koşudan sonra çatlar, yere yığılır, sucuk yapılır.

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Amaç seçimlere kadar idare etmek, piyasaların kriz algısını geçici de olsa değiştirmek. Sonrasında zaten yıllar boyu İstediğin gibi yönet. Kim kime hesap verecek?

Her şey yolunda gitse bile gelelim asıl meseleye… Dünyada bol ve ucuz paranın sonuna gelindi. Hovardalık devri sona erdi! Para artık ejderhanın ağzında… Aslan, kedi yavrusu gibi kalır yanında.

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Tam bu sıralarda gezegenin ortasında Türkiye, aşırı borcu, çılgınca harcamaları, yap- işlet-devret ödemeleri nedeniyle fellik fellik para arayacak. Bu parasal kuraklık döneminde borç para talebi hep karşımıza çıkacak.

“Tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanıdır” derler. Zira bu tilkinin kürkünden dolayı değildir. Bu tilkinin kaderidir.