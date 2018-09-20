Ey Hoca: Sizi niçin attılar!

100 gün yazacak değildim. Soru sordum, cevabını bekliyordum. Gazeteci şüphelenir, araştırır, belge bulur yayınlar. Belge bulamazsa şüphesini dile getirir. Amaç “soru sorarak” okurun bilgilenmesine katkı sunmaktır. Gazetecilik bunun için yapılır. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu eski üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin'in dün “Türkiye Varlık Fonu doğru, Necati eğri” başlıklı işi şahsileştirmeye döken ve benim yazarlığım üstünden iktidara ve Cumhurbaşkanı'na yağ çeken yazısı yayınlandı.

Derya deniz Hoca!

Üniversitede ders verir.

Yandaş gazetede yazar.

Katar Emiri'nin süslü saray uçağı Cumhurbaşkanı'na satılınca ya da hibe edilince şu soruyu sormuştum: “Sizi Türkiye Varlık Fonu (TVF) yönetimine aldılar, ne yapmanızı istediler de yapmadınız? Size niçin TVF'de görev verdiler, niçin bir gecede TVF'den şutladılar?”

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Net, anlaşılır.

Çok kolay soru.

Bilgisi derin Hoca!

Bu soruya cevap vermiyor. 20 ay Türkiye Varlık Fonu yönetiminde bulunduğu sırada; devlet şirketlerinin değer tespitini yaptıklarını, bazılarını anonim şirket haline getirdiklerini, tüm varlıkları konsolide bilançoda bir araya topladıklarını, ilk açılış bilançosu ve ilk faaliyet raporu hazırlayıp stratejik yatırım planı yazdıklarını anlatıyor.

Ey derya Hoca!

Sen kendini akıllı.

Halkı sersem sanırsın!

Devletin içinde ve özellikle Maliye Bakanlığı'nda “sizin 20 ayda yaptık” diye övünerek ve kabararak sıraladığınız o kırtasiye işlerin en kusursuzunu yapabilecek bilgiye sahip yüzlerce kadrolu elaman var. Onlar varken sizi niçin “ilk açılış bilançosu yapasınız” diye Varlık Fonu yönetimine alsınlar?

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Hoca yazısında ayrıca diyor ki: 20 ay boyunca hiçbir maaş, ücret veya hakkı huzur almadık.

Yapma Hocam!

Yıkma perdeyi.

Eyleme viran.

İktisat Fakültesi'nde koskoca profesörsün. Bu fakültenin ticaret hukuku derslerinde “Bir iş bedava yapılırsa mutlaka altında bir melanet vardır, bedava yapılan işten şüpheleneceksin” diye okuturlar. Varlık Fonu'ndan size maaş, ücret, hakkı huzur vermediler, başka yerden de mi vermediler, vermiyorlar? Örtülü, örtüsüz devletin başka kurumlarından, dolaylı, dolaysız, sağdan, soldan sizi tatmin edecek paralar sunmadılar diyelim günlük yazı yazdığınız ve hep iktidarı övdüğünüz gazetede de beleş mi çalışıyorsunuz? Maaş almadan evinizi, çocuklarınızı nasıl geçindiriyorsunuz?

Açıklasanız!

Dünya çapında buluş!

Nobel'i alırsınız!

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Ey Nobellik Hoca!

Siz, para, varlık, finans, servet, sermaye biriktirme haberleri veren Bloomberg TV'nin Genel Yayın Müdürlüğü'nü de yaptınız. Bu açıdan bakınca “gazeteci” de sayılırsınız. Cumhurbaşkanı, sizi Türkiye Varlık Fonu yönetiminden atıp, kendisini başkan, damadını da yardımcısı yapınca ona “Beni bu göreve getirdiniz, şimdi atıyorsunuz, neyi eksik ya da yanlış yaptım?” diye sordunuz mu?

Gazetecisiniz.

Sormuşsundur.

Ne cevap aldınız?

Ben size “Niçin atıldın” sorusuna cevap veresiniz diye fırsat hazırlayan yazı yazdım, siz “Necati eğri…” diye gereksiz malumat makalesi döşeniyorsunuz!

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Ey Nobellik Hoca!

Kimin eğri kimin doğru olduğuna okur karar verir. Okuru asla aldatamazsın. Ben 44 yıldır dimdik yazıyor ve her iktidarın yanlışını didikliyor, eleştiriyorum.

Bilesin!

Soyadımın hakkını vererek yazmaya devam edeceğim.

Cevap ver:

Niçin alındın?

Niçin atıldın?

Halk öğrensin.