Bugün Öğretmenler Günü, her şeyi bir yana bırakalım, Yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, 100 gün önce göreve geldiğinde “Eğitimde kıyameti koparmamız lazım…” uyarısı yapmıştı, uyarıyı hatırlayalım.

Bakan, “Gelin” demişti.

Hep beraber olalım.

Çok zehir birikti.

Zehri birlikte akıtalım.

Deli gömleklerini atalım.

Eğitimde kıyameti kopartalım.

Milli Eğitim Bakanı'nın, bu ağır cümlelerinin üzerinden 100 gün geçti. Yeni Milli Eğitim Bakanı, biriken zehirleri hangi yeni yolla akıtacaktı? Yüksek kalitede öğrenci yetiştirecek kaliteli bir eğitim için nasıl bir okul ortamı oluşturacaktı? Ülkede doğu ile batı, kuzey ile güney bölgeleri arasında eğitimde uçurumlar nasıl kapatılacaktı? Öğrenciyi izleme, değerlendirme, ölçme, özendirmek için öğretmenlere vereceği yeni imkan, güç, saygı, yol, yöntem, ufuk neydi? Bakan, nasıl bir öğretmen istiyordu?

100 gün geçeli çok oldu.

Kıyamet durum taşlaşmış.

Duruyor.

★★★

Eğitim din odaklı yapıldı.

İmam hatip imtiyaz kazandı.

İktidara arka bahçe oldu.

Eğitimin kalitesi düştü.

Çocuk ilk okula başlıyor.

Birinci sınıfı geçiyor.

Zeka düzeyi düşüyor.

İkinci sınıfı da geçiyor.

Zeka düzeyi yine düşüyor.

Ana okulundan ilk okul sona kadar çocukların zeka düzeyleri (IQ) düşüyor. Yani zeka düzeyini gerileten bir eğitime saplanmışız. (Bu tespitler benim değil Üstün Zekalılar Derneği'nin araştırması sonuçlarıdır) Nitekim 72 ülkede 15 yaşındaki 540 bin öğrenci arasında yapılan testin sonuçlarına göre Türk öğrenci, okuduğunu anlamada 50'nci sırada, matematikte 49'uncu, fende 52'nci olabiliyor. Öte yandan üniversite giriş sınav sonuçları açıklanıyor. Adaylar hem genel kütürde hem temel testte dökülüyorlar.

★★★

Özetle yeni Milli Eğitim Bakanı “kıyameti kucağında bulduğunu” sadece açıklamış oldu.

100 gün geçti.

Ciddi adım görmedik.

Öğretmene gösterilen saygı Cumhurbaşkanı'ndan önce gelir diyen bir tavır ve bu inceliğe destek olacak bir eylem görmedik. Eğitimde kıyameti de öğretmenlerin durumunu da konuşmuyorlar.

Yalanı konuşuyorlar.

Doları iç ve dış düşmanlar bir oldu atak yaparak artırdı da… Soğanı depolarda stoklayanlar yükseltti de…

Bahçeli ile Erdoğan çöken ittifakı yeniden diriltti de…

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

Türkiye'nin konuşması gereken 1 milyon çocuk!

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esergül Balcı, 1 yıl süren araştırmanın sonucunu açıkladı: “Eğitimde Tarikat ve Medrese Gerçeği: 1 milyon öğrenci tarikatların elinde, üstelik bu çocukların bir bölümü ilkokul çağında bile değil…” Rapora göre sadece aileler, yoksulluktan ötürü çocuklarını tarikatlara teslim etmiş durumdalar. Rapor 2017 yılını kapsıyor ve “Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki medreseler Irak, İran ve Suriye gibi sorunlu ülkelerdeki benzer yapılarla irtibat halinde” bilgisini de veriyor. Türkiye'nin bu raporun içinde yer alan vahim sonuçları ve tarikatların eline teslim edilmiş 1 milyon çocuğu” konuşması gerekirdi.