Sen neymişsin be Hocam!

Yeni ekonomik program açıklandı. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, seçimlerden önce “enflasyon, çift hanenin altına düşecek” diyordu. 48 saat önce açıkladığı programa ise “çift hane enflasyon” hedefi koydu. Bakan seçimden önce “ekonomik büyüme çift hane olacak” demeye getiriyordu, açıkladığı programda ise büyüme hedefine “tek hanenin en küçüğü” olacak rakamı koydu.

Bakanı kim yanıltıyor?

Akıl hocaları var.

Biri de Prof. Dr. Kerem Alkin.

Türk Varlık Fonu yönetimine almışlardı. Bir gecede attılar. Katar'dan saray uçak hibe gelince “Hocam sizi niçin yönetime aldılar, niçin attılar?” diye basit bir soru sormuştum.

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Okurlarım çok dikkatli.

Ve yüksek vicdanlı.

Onlara teşekkür ederim.

Bana Prof. Dr. Kerem Alkin'in Bakan Berat Albayrak'a yazıp yolladığı elektronik posta (e-mail) mektuplarını hatırlattılar. Bu “övgü dolu ve yaranma yüklü” mektuplar, WikiLeaks belgeleri dünyaya açıklandığı günlerde Türkiye'de de yayınlanmış, okunmuş.

Unutulmasın isterim.

Seçme yaptım:

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“Değerli Berat Albayrak;

Öncelikle, partinin milletvekili olarak, hem yeni görevlerinizin, hem de AK Parti'de yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim… Mehmet Bostan kardeşimizle hasret gidermek için buluştuğumuz yemekte size selamlarımızı ilettik… Bu vesile ile 16 Çarşamba, yani yarın, saat 10:30 gibi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sn. Davut Kavranoğlu Hocamız'a bir ziyaretim olacak. Eğer programınız müsait olur ise Ankara'da yarın öğlen ya da öğleden sonra sizi makamınızda ziyaret etmek ve yeni göreviniz nedeniyle de tebrik etmek isterim… Eğer yarın Ankara'da programınız müsait olmaz ise, gelecek hafta yine Ankara'da veya bu cuma veya hafta sonu İstanbul'da sizi ziyaret etmek isterim.

Saygılarımla

Prof. Dr. Kerem Alkin.”

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“Değerli Vekilim;

Size çarşamba günü yemekte belirttiğim şekilde, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'in bu tür çalışmaları, algı açısından sorunlu. Ve belirli bir kesim tarafından, sürekli AK Parti'nin ekonomik başarısının arkasında sadece 1-2 insan varmış da, en tepeden başlayan bir siyasi irade yokmuş hissi ile algı yürüyor.

Saygılarımla…”

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“Sayın Vekilim,

Yarın Yeni Şafak'ta yayınlanacak yazım için görüşünüzü almak isterim. Liste çok dikkatli olmuş. Saygılarımla.”

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“Sayın Vekilim,

Önümüzdeki kısa dönem için Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası'na atanması gereken isimlerin, tam Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttikleri gibi, katıksız vatan evladı olmalarını gerektirmekte. Bu hususta medya aracılığı ile köşelerimizde bu konuya yönelik yazmamız, televizyonda dile getirmemiz gerekenler ne ise, bunu net bir şekilde yapmamız adına lütfen bize yol göstermenizi dilerim… Sizin entelektüel ve kararlı duruşunuzdan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çevresini bu tür insanlarla zenginleştirmemiz gereken bir süreç bizleri bekliyor.

Saygılarımla…”

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“Değerli Bakanım tebrikler;

Bugünkü NTV yayını çok başarılıydı. Yayında, doğal gaz fiyatlarının düşürülmesi ile ilgili açıklamalarınız zamanlaması açısından iyi oldu… Bir ara yüz yüze gelme fırsatımız olur ise, bazı iç siyasi dengelere yönelik değerlendirmelerimi paylaşmak isterim. Çünkü ekonomi yönetiminde, mazide kalmış gibi gözüken isimler anlaşılıyor ki, hala hayli aktif… ”

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“Değerli Bakanım;

Hayat kurgum, gönül bağım olan insanlara karşı aidiyet hissetmek üzerine kuruludur. Bu durum Sayın Cumhurbaşkanımız için de sizin için de geçerli. Bu nedenle belli aralıklarla attığım mesajlar ve mailler ile rahatsızlık vermediğimi umut ediyorum….”

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“Sayın Bakanım;

Uzun ve önemli bir seyahatten sonra, hoş geldiniz. Bugün (cumartesi) bu seyahatinizin önemine dair bir yazı yazdım. Umarım iyi toparlamışımdır…”

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“Kıymetli Bakanım;

Az önce, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakları ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ramazan Ersoy'un görevinden alındığından haberim oldu… Kıymetli Bakanım, Ramazan Bey'i 4-5 sene önce İstanbul Ticaret Üniversitesi'ndeki görevim esnasında tanıdım ve

Sonrasında teknik toplantımlar dahil bir çok platformda çalışma şansım oldu.

Kendisi bürokrat olarak her zaman takdir görmüştür. Görevden alınması önemli bir kurumsal hafızanın işlevsiz kalması anlamına gelecektir. Kıymetli bir bürokratı kaybetmemek adına, size bu satırları yazma ihtiyacı duydum. Saygılarımla.”

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“Kıymetli Bakanım;

5-8 Eylül tarihlerinde Dubai'de gerçekleştirilen bir gayrimenkul fuarı için, Türkiye'nin tanıtımına ve son yaşanan gelişmelerin doğru algılanmasına katkıda bulunmak için işadamı Ali Ağaoğlu'nun daveti ile Dubai'de bir dizi toplantıya iştirak ettim. Bu toplantılarla ilgili değerlendirmemi sizinle paylaşmayı arzu ettim…”

★★★

Özetle…

Prof. Dr. Kerem Alkin'den, Bakan Berat Albayrak'a yazılmış bunlar gibi 100'den fazla mektup var. Hepsini burada yayınlama imkanı yok, olsa da okusanız. Türkiye'nin neden krize saplandığını daha net anlarısınız. Politikacılar, damatlar bugün varlar. Yarın seçilmez, giderler. Ancak bu tipler kim iktidara gelirse hep hazırlar.

Türkiye'nin derdi derinde!

