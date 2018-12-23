İmar affı ödemeleri gider yazılabilir

Bilindiği üzere kamuoyunda “imar affı“olarak bilinen ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapılmış binalara yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin düzenleme, 7143 sayılı Kanun ve İmar Kanunu'na eklenen madde ile mümkün hale gelmişti. Yapı kayıt belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda %3, ticari kullanımlarda %5 oranında hesaplanmaktadır. İmar affından 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlara 31.10.2018 tarihine kadar başvurulması (bu süre 31.12.2018 tarihine uzatılmıştır), yasada belirtilen şartların yerine getirilmesi ve 31.12.2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde; yapı kayıt belgesi verilebileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

AF KAPSAMINDAKİ ÖDEMELERİN DURUMU

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, aktiflerinde yer alan ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıları için imar affı kapsamında ödedikleri ya da ödeyecekleri bedelleri nasıl kayıtlarına alacaklardır? Kanunen kabul edilmeyen gider olarak mı, gider olarak mı ya da maliyete mi dahil edecekler?

Her şeyden önce imar affı düzenlemesini getiren 7143 sayılı Kanun'da imar barışının sağlanması amacıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ödenecek kayıt bedellerinin gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate alınamayacağına ilişkin yasaklayıcı bir hüküm mevcut değildir.

İmar affı kapsamında yapılan ödemelerin gider veya maliyet olarak değerlendirilemeyeceği düşünülse idi; benzer uygulamalarda olduğu gibi hatta aynı kanun içinde yer alan af niteliğindeki düzenlemelerde olduğu gibi, bu kapsamda yapılan ödemeler gider yazılamaz, maliyete intikal ettirilemez diye açık hüküm olurdu.

İmar affı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ödenen bedeller, mahiyet itibariyle bakıldığında “harç” niteliğindedir. Dolayısı ile ödenen bedeller Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesinin altıncı bendinde yer alan “işletme ile ilgili olmak şartıyla bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar, safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilir” hükmü gereği gider yazılabilir.

İmar Kanunu'nda yer alan “yapı”nın Vergi Usul Kanunu'ndaki karşılığı “gayrimenkuldür”. İmar affı kapsamında yapılan ödemelerin, gayrimenkulün iktisadi kıymetini artırmak için yapılan harcamalar olduğu düşünülüyor ise; bu harcamalar toplamı, gayrimenkulün maliyet bedeline ilave edilerek gayrimenkulün faydalı ömrü süresince amortisman yoluyla gider yazılması da mümkündür.

BAŞVURU SÜRESİ UZATILMALI ÖDEMELERE TAKSİT GETİRİLMELİ

İmar affından faydalanma ve ödeme süresi 31.12.2018'de sona ermektedir. Ben, bu sürenin hem uzatılacağını hem de en az dört taksitle ödeme imkanı getirileceğini öngörüyorum. Şöyle ki; imar affında beklenen başvuru ve tahsilat hedefinin çok gerisinde kalındı, piyasadaki nakit sıkışıklığı ve taksitsiz bir defada ödeme zorunluluğu başvuruların az olmasına neden oldu. Kaldı ki, Meclis'e iki gün önce sunulan yeni bir torba kanun teklifinde; imar affının ilk halinde kapsam dışında bırakılan, Boğaziçi bölgesinin de imar affı kapsamına alınmasını içeren yeni bir düzenleme getiriliyor.

Hal böyle olunca; başvuru süresi uzayacak ve taksitle ödeme imkanı da getirilecektir. Böylece, hem başvuru sayısı hem de beklenen gelir hedefine ulaşılabilir.