Kayıt dışı ekonomi ve organize vergi kaçakçılığı ile mücadele ediliyor mu?

Ülkemizde kayıt dışı ekonominin son yıllarda tekrar yükselişe geçtiği bilinen bir vakıadır. Bu duruma, yüksek belirlenen Özel Tüketim Vergisi oranlarının mevcut olduğu sektörlerde yaygın olarak görülen organize vergi kaçakçılığı fiillerini ekleyince, Vergi Denetim Kurulu'nun görev ve sorumluluğu her geçen gün artmaktadır.
Vergi Denetim Kurulu 2017 Faaliyet Raporu'nda; 2017 yılı içinde “Kayıt Dışı Ekonomi ve Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Çalışmalarının” özetini ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Dünyanın en yüksek vergileri uygulanan akaryakıt sektörüne ilişkin sonuçlar, kaçakçılığın boyutları dikkate alındığında; vergi oranı arttıkça kayıp ve kaçağın artacağı gerçeğini bir kez daha ortaya koymaktadır.
AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI ILE MÜCADELEYE YÖNELIK YAPILAN ÇALIŞMALAR
ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listedeki akaryakıtlar dışında ve piyasada 10 numara yağ ve benzeri adlarla isimlendirilen bazı ürünlerin, ilgili mevzuata aykırı olarak akaryakıt ürünlerine karıştırılmak veya doğrudan akaryakıt olarak kullanılmak suretiyle vergi kaybına ve haksız rekabete neden olduğu bilinmektedir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yazısı, GİB değerlendirmesi ve yapılan analizler sonucu 171 mükellef incelemeye sevk edilmiştir. Ayrıca kayıt dışı olarak akaryakıt satışı yapılabileceği konusunda tereddütler oluşan 36 mükellef incelemeye sevk edilmiştir.
Bu kapsamda 2017 yılında incelemesi tamamlanan mükelleflerle ilgili 71.781.838,64 TL matrah farkı, 145.488.078,64 TL vergi farkı tespit edilerek, 136.059.013,90 TL ceza kesilmesi önerilmiştir.
KAÇAK AKARYAKIT SATIŞININ TESPITINE YÖNELIK YAPILAN ÇALIŞMALAR
İstanbul Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı Vergi Müfettişleri tarafından yürütülen bir inceleme ve araştırma görevi kapsamında düzenlenen Görüş ve Öneri Raporu ile kaçak akaryakıt satışı kapsamında sahte belge düzenleme faaliyetinde bulunan mükellefler tespit edilerek bu mükelleflerin analizi yapılmıştır. Analizi yapılan şirketlerin organizasyon kapsamında gerçekleştirdikleri kaçak akaryakıt faaliyetlerinin gizlenmesi ve belge düzeninin sağlanması amacıyla hayali üretim konusu olan boya ve tiner üretimlerine ilişkin olarak sahte fatura düzenlemeleri nedeniyle; söz konusu faturaların önemli bir kısmının şirketlerin kendi arasındaki işlemlere ait olduğu, faturaların diğer kısmının ise kaçak akaryakıt satışının gerçekleştirildiği kişilerin adına düzenlendiği tespit edilerek bu kazançların vergilendirilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde 578 mükellef incelemeye sevk edilmiştir.
Bu kapsamda 2017 yılında incelemesi tamamlanan mükellefler ilgili 1.400,00 TL ceza kesilmesi önerilmiştir.
LPG sektöründe faaliyet gösteren mükelleflerin dökme olarak aldıkları LPG'yi otogaz olarak kullanılmak üzere teslim etmek suretiyle neden olabilecekleri vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla, bu kayıp ve kaçağa neden olan yöntemlerin araştırılması, bu yöntemleri kullanan veya kullanmış olma ihtimali açısından riskli görülen mükelleflerin tespit edilmesi, bu mükelleflerin takibini sağlamaya yönelik öneriler geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır.
Çalışmalar kapsamında elde edilen veriler üzerinde yapılan analiz çalışması neticesinde 2013 ve 2014 yıllarında toplam 39 mükellef vergi incelemesine sevk edilmiştir. Ayrıca 2016 yılında tüplü/dökme olarak aldıkları LPG'yi otogaz şeklinde teslim etmek suretiyle vergi kayıp ve kaçağına neden olabileceği değerlendirilen 33 mükellef daha vergi incelemesine sevk edilmiştir. Bu kapsamdaki mükelleflere yönelik vergi incelemelerine 2017 yılında da devam edilmiştir.
BITKISEL VE ATIK YAĞLARIN AKARYAKIT ÜRÜNÜ OLARAK KULLANIMININ TESPITINE YÖNELIK YAPILAN ÇALIŞMALAR
İstanbul Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı Vergi Müfettişleri tarafından yürütülen bir inceleme ve araştırma görevi kapsamında düzenlenen Görüş ve Öneri Raporu ile bitkisel ve atık yağların, akaryakıt ürünü olarak kullanıldığı ve bu yolla mükelleflerin kamu zararına ve vergi kayıp kaçağına sebebiyet vermek suretiyle işlem tesis etmiş olabilecekleri sonucuna ulaşılmış olup, konuya ilişkin 5 mükellef incelemeye sevk edilmiştir. Bu kapsamdaki mükelleflere yönelik vergi incelemelerine 2017 yılında da devam edilmiştir.
ÖTV'SIZ DENIZ YAKITI UYGULAMALARINDA USULSÜZLÜKLER YAPAN FIRMA VE ŞAHISLAR HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Komisyonu Başkanlığı'na gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda ÖTV'siz yakıt uygulamalarına yönelik muhtelif usulsüzlüklerin tespit edildiği bildirilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde 67 mükellef vergi incelemesine sevk edilmiştir.
Bu kapsamda 2017 yılında incelemesi tamamlanan mükelleflerle ilgili 93.584,40 TL matrah farkı, 215.461,10 TL vergi farkı tespit edilerek 124.316,70 TL ceza kesilmesi önerilmiştir.
Yukarıdaki tablo her yıl yeniden yaşanıyor. Ne vergi müfettişleri inceleme yapmaktan, ne de akaryakıt sektöründekiler “organize işler”den vazgeçmiyor. Vergi oranları makul seviyelere indirilinceye kadar tablonun değişmesi de mümkün görülmüyor.