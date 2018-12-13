Ödül töreni ve SÖZCÜ

Önceki gece 42'nci Sedat Simavi Ödülleri dağıtıldı.

Dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mıza kazandığı Sedat Simavi Ödülü'nü vermek için ben de oradaydım.

Taksim The Marmara Oteli'nin salonuna girdiğim andan, ödül töreninden sonra ayrıldığım ana kadar, bir numaralı konu, SÖZCÜ Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, SÖZCÜ yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru, SÖZCÜ İnternet yöneticileri Mustafa Çetin ve Yücel Arı hakkında FETÖ'cü suçlamasıyla açılan dava idi.

İktidar yanlısı gazetelerde çalışan meslektaşlarımız bile davayı ayıplıyor, bu şekilde FETÖ soruşturmalarının ciddiyetini kaybettiğini söylüyordu.

300 gazeteci ve davetlinin doldurduğu salondaki genel kanaat şöyleydi:

– “SÖZCÜ muhalif bir ses olarak ülkede çok önemli bir görev yapıyor. Şimdi seçim sürecine giriyoruz. Açılan dava, SÖZCÜ ve yazarlarını susturmak, diğerlerine de gözdağı vermek amaçlıdır.

– Böyle keyfi bir biçimde kanıtsız iddianameler düzenlenmesi FETÖ ile savaşın inandırıcılığını kaybettiriyor ve Feto'nun lehine oluyor!”

(Bu konuya TOKMAK-2 sütunumda devam ediyorum.)

Sedat Simavi (1896-1953) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı olan bir meslek büyüğümüzdür.

42 yıldan beri onun anısına her yıl ödüller verilir.

2018 yılı Sedat Simavi Ödülleri önceki gece Taksim The Marmara Oteli'nde dağıtıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği törende Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini bulurken, SÖZCÜ yazarları hakkında FETÖ'cü suçlamasıyla açılan dava geceye damgasını vurdu.

Konuştuğum tüm meslektaşların SÖZCÜ'ye yapılan haksızlıktan söz etti, ülkemizin bu hale getirilmesini kınadı.

FETO'ya ne istedilerse verenler, Pensilvanya'ya gidip el etek öpenler, FETO ile kol kola girip ülkenin içine edenler değil de, bunlarla korkusuzca mücadele eden SÖZCÜ ve yazarlarının FETÖ'cülükle suçlanması “tirajikomik” bulundu.

Adaletin yara aldığı bu dönemde yapılanlar yalnız SÖZCÜ‘yü değil tüm muhalefeti hedeflediği, karşı görüşte olan insanlara gözdağı vermeye yönelik olduğu belirtilerek:

“SÖZCÜ'nün Atatürkçü ve Laik Cumhuriyet ilkelerinden yana olduğu tartışmasızdır. Atatürkçü SÖZCÜ ile, dinci-yobaz ve Cumhuriyet karşıtı FETO'nun yan yana getirilmesi bile ayıptır!” denildi.

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Türkiye Gazeteciler Cemiyet, Başkanı Turgay Olcayto açılış konuşmasında, günümüz gazetecilerine Sedat Simavi'nin:

“Kalemine daima efendi kal. Uşak olmamaya gayret et. Mecbur kalırsan kalemini kır ama sakın satma!” sözlerini hatırlattı.

Sunuculuğunu Başak Şengül'ün başarıyla yaptığı törene Sedat Simavi'nin gelini Belma Simavi de tüm zarafetiyle katıldı.

Sedat Simavi'nin torunlarından Harun Simavi de büyük dedesinin anısına düzenlenen ödül törenini kaçırmadı.

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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti son iki yıldır neden “Basın Özgürlüğü Ödülü” vermiyor?

Bu soruya Genel Sekreter Sibel Güneş'in verdiği cevap anlamlı:

“Evet, Basın Özgürlüğü ödüllerimiz vardı. Artık vermiyoruz. Çünkü bu ödülü verdiğimiz herkes cezaevine girdi-çıktı. Türkiye'deki koşullar nedeniyle artık vermeyi, tercih etmiyoruz!”

İşte ülke olarak halimiz ve işte sözün bittiği yer!

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Sedat Simavi ödüllerini alanlar:

Çiğdem Toker (Gazetecilik), Yavuz Oğhan ve Gizem Aras (Radyo), Emre İzkübarlar, Ferhan Güler, Emrullah Erdinç, Yağız Şenkal (Televizyon), Sefer Selvi (Karikatür), Kâmuran Şipal (Edebiyat), Turan Akıncı, Büşra Sanay (Sosyal Bilimler), Prof. Ahmet Kerim Avcı, Doç. Cem Sevik (Fen), Doç. Özgür Oktem, Prof. Volkan Seyrantepe (Sağlık), Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, A Milli Kadın Voleybol Takımı (Spor)

Yıldırım'ın mektubu

Ankara'da adı belediye başkan adayları arasında geçen CHP'li Cengiz Topel Yıldırım'dan bir mektup aldım. Bu sütunda çıkan “CHP ve Ankara” başlıklı yazıma cevap vererek şöyle diyor:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için ismimin geçmesi ailem ve bana inananlar için bir şeref, bir onur vesilesidir. Yazıda yer alan hususlara ilişkin şu notları paylaşmak isterim:

1) Ankaragücü Kulübü Başkanlığı yaptığım dönemlere ait hesaplar yetkili kurumlar tarafından incelenmiş, herhangi bir usulsüzlük kesinlikle bulunmamıştır.

2) Başkanlık yaptığım dönemin faaliyetleri genel kurul tarafından ibra edilmiştir.

3) Gökçek yönetimi tarafından hakkımızda açılan davaların tümüne mahkemelerce ret kararı verilmiş ve bu kararlar Yargıtay tarafından onanarak kesin hükme bağlanmıştır.

4) Yapılan tüm başvurular hakkında Cumhuriyet savcılarınca kovuşturmaya yer olmadığından takipsizlik kararları verilmiştir.

5) Ayrıca yazıdaki şahsın Ankaragücü Yönetim Kurulu'nda görev yaptığı dönemlerin dernek genel kurulu tarafından ibra edilmediğini bilgilerinize sunarım.

6) Anlaşılan odur ki, ismimin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için anılması bazı kesimleri kaygılandırmıştır. Tüm hayatıma dair veremeyeceğim hiçbir hesap yoktur. Saygılarımla.”

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