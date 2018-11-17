Evet, utanıyorum sevgili okurlar…

Bu ülkede Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı insanlar olmasından utanıyorum…

…Ve onlara acıyor “Zavallılar” diyorum… Çünkü bilinçleri körelmiş, zamanımızın ruhunu kavrayamamışlar!

Onlara “Hain” diyemiyorum. Çünkü “Hain” olmak için bilinçli olmak gerekir. Oysa bunların bilinçleri yerinde değil! Sadece Atatürk'e saldırmayı marifet sanıyorlar!

Ne yazık ki günümüzün yönetimi de onlara sempatiyle bakıyor!

Türkiye'nin dramı bence bu…

Fesli adam utanmadan onursuzca ifadelerle “Kurtuluş Savaşı'nı keşke Yunan kazansaydı” diyebiliyor!

Aynı adam “10 Kasım saat 9'u 5 geçe kenefe gidin!” diyor ve devletin en üst düzeyindeki din görevlisi de onu ziyaret ediyor, saygılarını iletiyor… O kişi, iktidar sözcüsü tarafından kamuoyuna “Takdir edilen bir bilim adamı” olarak ilan ediliyor!

Evet, ben bu tür olaylardan utanç duyuyor, “Yazıklar olsun!” diyorum.

Bugün özgür bir ülkede yaşıyorsak, bunu o büyük adama, Atatürk'ümüze borçlu olduğumuz gerçeğini hiçbir müfteri değiştiremez!