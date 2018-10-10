İstanbul’u almak neyi değiştirir?

Efsane Dışişleri Bakanlarından Turan Güneş'in oğlu Hurşit Güneş, 18 yaşını doldurduğunda CHP'ye üye oldu. Gençlik kollarında çalıştı. Milletvekilliği yaptı. Halen Marmar Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Hem siyasetçi, hem iktisatçı kimliğiyle ülkemizde olayları değerlendiriyor. Yerel seçimde AKP'den İstanbul'un alınmasıyla siyasette önemli gelişmeler olacağını değerlendiriyor.

SOĞANDAN, DOMATESTEN

Güneş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, gündemi değiştirmek, hele de zamları unutturmak için yaptığı açıklamaların hiç dikkate alınmamasını öneriyor. “Cumhurbaşkanı, İnönü'nün elindeki bayraktan söz ederken, ‘bırak baba onu, siz soğandan bahsedin', o, İş Bankası'ndaki CHP hisselerini gündeme getirince, ‘bırakın onu da, domates kaç lira oldu onu söyleyin' denilmeli. Cumhurbaşkanı çarşıya, pazara davet edilmeli” önerisinde bulunuyor. Güneş, iktidarın nasıl bir riskle karşı karşıya olduğunu şöyle anlatıyor:

“Bu ekonomik kriz 2001'den daha derin olacak. Yurtdışında da çok iyi bilinen iktisatçılarımız da krizin daha da derinleşeceğini, büyüyeceğini belirtiyor. 2001 krizini yaşadığımız dönemde IMF ve ABD Türkiye'yi kurtarmak için 52 milyar dolar vermişti. Şimdi ise ABD krizin devamını istiyor. Batı ile ilişkiler gergin. Dış borcumuz çok. Bu borcu veren ABD ve batı ülkeleriyle de bugün karşı karşıyayız.

Saray, hala olayın farkında değil. O yüzden yanlış politikada ısrar ediyor. 2001 krizinde fazla işçi çıkarılmadı. Bu kez çok ciddi çıkarmalar olacak. Hükümet de, yeni ekonomik programında zaten işsizliğin artacağını itiraf ediyor. Krizi en yüksek hissedecek olan ilimiz de İstanbul. Çünkü ticaretin ve tüketimin, ulaşım, kira harcamalarının en fazla olduğu ilimizdir.”

ANAP GİBİ OLUR

Kasım-Şubat ayları döneminde krizin kendisini daha çok hissettireceğine dikkat çekiyor. Bu arada yerel seçimler de geliyor. Pahalılığın yükseldiği, krizin arttığı bir dönemde yapılacak yerel seçimlerde, CHP'nin İstanbul'a büyükşehir belediyesini kazanma şansının daha yüksek olacağına dikkat çeken Hurşit Güneş, seçimler için şu değerlendirmede bulunuyor:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmak, belediye kazanmak demek değil. İstanbul'u kazanmak siyasi bir olaydır. İstanbul'u kazanmak için ‘daha iyi bir İstanbul mümkün' dememiz ve halkımızın da buna inanması lazım. Bunun için İstanbul adayımızın keskin dilli olmamalı, karşı taraf üzerinde sertlik, katılık yaratmaması da önem taşıyor.”

Ekonomideki gelişmeler, kuşkusuz seçime de yansıyacak. 2009 yerel seçimlerinde AKP'nin oyu yüzde 38'e inmişti. Güneş, “Ekonomik kriz İstanbul'da da AKP'nin oyunu önemli ölçüde düşürecek. Bana göre, oy oranı 37'e kadar düşer. İstanbul'u, Ankara'yı kaybetme olasılıkları var. İstanbul'u alırsanız, AKP'de 1989 seçimlerinde ANAP'ın yaşadığı süreç başlar. Nasıl ANAP gidiş sürecine girdiyse, AKP'de aynı süreci yaşamaya başlayacak” görüşünde. Güneş, siyasi deneyimlerine dayanarak şu öneride bulunuyor:

“CHP örgütü ayağa kaldırabilmek için adayların CHP'li ve partiyi toparlayacak isimler olmalı. CHP'li adaylarla çıkmazsanız sanki CHP'lilik kötü gibiymiş gibi görünür. CHP kimliğine güvenmeliyiz.”

ADAY YAPILMASIN

CHP'de, belediye başkanı olmak isteyen milletvekilleri var. Adaylık için istifa edilmiyor, seçimi kaybederse de vekilliği sürüyor. Seçilmeleri halinde ise o partinin milletvekili eksiliyor. Hurşit Güneş'e adaylığı düşünüp düşünmediğinden önce bu konudaki görüşünü sordum. Şöyle dedi:

“Evet, milletvekili olanlar aday yapılmasın. Parlamentoda, CHP milletvekili sayısını azaltmamalı ve parlamentonun etkinliğinin çok önemli olduğunun önemini sürdürmeli.”

Hurşit Güneş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmayı düşünüyor mu? İşte söyledikleri:

GÜNEŞ: OLURUM

“Açıkçası, ben gidip adaylık başvurusunda bulunmam. Ama teklif gelirse o zaman konuşuruz. Partimiz, İstanbul'u kazanmakla iktidara en büyük darbeyi indirmiş olur, demokrasinin önünü açar. Cumhurbaşkanı da, hükümranlığının sorgulanamaz olduğu inancından vazgeçer. İstanbul ve ekonomi odaklı olmalıyız. Çünkü bu son fırsatımız. MHP'nin İstanbul'da aday çıkarmaması, MHP oylarının İYİ Parti'nin adayına gideceği anlamına da gelir. İstanbul, AKP döneminde başarılı mı, başarısız mı diye tartışılmasın. AKP genel başkanı başarısız olduklarını itiraf etmişti. Başkanın istifa ettirilmesi boşuna mı?”

Siyasetçi-öğretim üyesi Güneş'e göre, İstanbul'un AKP'den alınması bu parti için “öldürücü darbe”, Ankara'nın alınmasının etkisi de büyük olur. Bu seçim, 2023 seçimlerinin umut kapısını aralar.