Kılıçdaroğlu’nu yanlış bilgilendiriyorlar

Belediye başkanlığı adaylığı için başvurular 19 Ekim'de bitiyor. Tabii genel merkezin adaylık önereceği isimler de olacaktır. Başkanlık için milletvekili adaylığından daha fazla kulis yapılıyor. Çünkü bu seçim yalnız başkanla bitmiyor. Belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri de gündemde. Başkan seçilmesi halinde kimin başkan yardımcısı yapılacağına ilişkin de sözler veriliyor.

CHP'nin öncelikli hedefleri arasında İstanbul'u, Ankara'yı almak var. Milletvekili Gürsel Tekin, yaklaşık iki yıldır İstanbul'da çalışıyor ve önemli mesafe almış durumda. Seçimi kazanacağına da yürekten inanıyor. Ancak CHP henüz “Adayım şu” demedi.

MERSİN'DE ADAY ÇOK

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın yerine MHP Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'yı aday gösterdi. MHP gibi İYİ Parti de “Mersin'i biz alacağız” diyor. CHP'de önceki dönem milletvekilleri Mersin adayı olmak için yoğun çaba içindeler. Üçüncü kez başkanlığa aday olmak isteyen önceki dönem CHP Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun yanı sıra Aytuğ Atıcı, İstemihan Talay, Fikri Sağlar, eski milli hakem Selçuk Dereli, Galip Özkan, Serdar Erkan'ın isimleri de adaylar arasında geçiyor. Çankaya İlçe Başkanlığı görevini bırakan ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayıyla Mersin'e giden Dereli'nin de adaylık şansı yüksek.

Serdal Kuyucuoğlu da, sanki adaymış gibi projelerini kitapçıkta toplamış, neler yapacaklarını, hedeflerini ayrıntılı olarak ortaya koymuş. Adaylık kolay değil. Kuyucuoğlu, Mersin'de 500 bin kişinin telefon numarasına ulaşmış. Oluşturduğu 30 kişilik ekip bugüne kadar 160 bin kişiyle konuşmuş. Mersin'le, belediyeyle ilgili beklentileri soruluyor. Ulaşım sorunu ilk sırada çıkıyor. Bu da ulaştırma uzmanı Serdal Bey'in konusu olunca, Osmangazi Köprüsü'nün durumunu sordum. Şunları anlattı:

BÖYLE ANLAŞMA OLMAZ

“Aslında Osmangazi Köprüsü, Gebze- İzmir otoyolunun bir parçası olarak. 2020'de bitecekti. Oysa 2016 yılının Haziran ayında köprüyü açtılar. Günlük 40 bin araç geçiş garantisi verildi. Firma, oradan aldığı parayla otoyolu yapıyor. Geçiş parası alır, ama benim garantim 2020'de başlar. Bu tam anlamıyla bir skandaldır. Otoyollar, birinci ve ikinci köprülerin gelirini Osmangazi Köprüsü'nün garantisi için harcıyoruz. Böyle bir anlaşma, taahhüt olur mu? Bunun daha da detayı var.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Mersin'i alacağız” diyor. İldeki adaylık durumları da işte böyle.

ANTALYA ADAY ADAYI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın isimleri geçiyor. Uysal, adaylığını CHP il binası önünde dün açıkladı. Sohbetimizde “Kazanacağıma inanmasam aday olmazdım” dedi. Yörük çalışmaları nedeniyle seçmenin neredeyse yüzde 40'ı hemşeri olduğunu belirtti. Milletvekili Çetin Osman Budak da adaylar arasında ismi geçenlerden.

Söz Antalya'dan açılmışken, gözde ilçesi Kemer'den de söz edelim. Göynük Belediye Başkanlığı döneminde yaptırdığı okullar ve yatırımlarıyla adından söz ettiren Necati Topaloğlu, belde başkanlığının kaldırılması nedeniyle şimdi iddialı bir biçimde Kemer Belediye Başkanlığı'na aday oldu. MHP'den CHP'ye geçen şimdiki Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül de bu dönem yine aday olmak istiyor. Kılıçdaroğlu'nun alacaklarını belirttiği Antalya'da hava böyle.

DENİZLİ'DE ADAY DA YOK

Kılıçdaroğlu'nun “Alacağız” dediği illerden birisi de Denizli Büyükşehir Belediyesi. Ancak, bu ilde henüz “Adayım” diye ortaya çıkan olmadı. İl'de dolaşan söylenti ise CHP İl Başkanı ve iki ilçe başkanının, önceki dönem Milletvekili Melike Basmacı'ya, genel başkanın bilgisi dahilinde adaylık önermesi oldu. Basmacı'nın ise bu öneriyi “Ben böyle adaylığı kabul etmem. Önseçim isterim” dediğidir. Bu durumu Başkan Mahir Akbaba'ya sorduğumda bu konuda konuşmak istemediğini söyledi.

İş adamı grubunun 36 il ve ilçede yaptırdığı araştırmanın Denizli ayağında ise eski milletvekili Adnan Keskin'in adı öne çıktı. Keskin'le konuştuğumda, adaylık için başvurusunun olmadığını, aday gösterilmesi halinde de görevden kaçmayacağını ifade etti. Genel başkan “Denizli'yi alacağız” derken, kiminle temas ediyor, dayanağı ne, açıkçası bunu bilen de yok. Son seçimde AKP'nin 92 bin oy gerisinde kalındı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bazı iller için sürekli umut pompalıyor ama durum hiç de Ankara'nın söylediği gibi değil…