Aç tavuk hikâyesi!

Erdoğan niçin Devlet Bahçeli ile ortaklık yaptı? Onu çok sevdiği, fikirleri uyuştuğu için mi? Hayır!

Anketlerden gelen sonuçlar pek parlak olmadığı için koltuğunu garantiye almak istedi ve Bahçeli'ye sarıldı. Sarıldı ama onun seçmen bazında kendisine faydası yok ki Erdoğan'a nasıl yardım etsin?

MHP'nin oylarını İYİ Parti'nin kaptığı görülüyor.

Meral Akşener'in açıklamasına göre anketlerde İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 16 çıkıyor. Kararsızlar dağıtıldığında bu oran yüzde 22'ye yükseliyor.

İYİ Parti'ye nereden geldi bu oylar? En az yarısı MHP tabanından oraya aktı, MHP'ye pek bir şey kalmadı. Buna rağmen Bahçeli “Cumhur ittifakı istiklâl ve istikbalimizin teminatı” derken onun yardımcısı Semih Yalçın:

“AKP ile birlikte oylarımız şu anda yüzde 60, kararsızların dağılımı ile yüzde 70'e çıkıyor” diye bir rakam verdi.

Herhalde reklam olsun diye böyle söyledi. Sanırım dediğine kendisi de inanmıyordur!

Ona İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tebessüm ederek şu cevabı verdi:

“Aç tavuk rüyasında kendini buğday ambarında zannedermiş!”

Başka söze gerek var mı?