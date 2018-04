Ali Şen’in acıları

Fenerbahçe Kulübü'nün efsane başkanı Ali Şen'in seveni o kadar çok ki önceki gün Levent Camii'ne giden bütün yollar tıkandı.

Böyle mahşeri bir kalabalık az görülmüştür.

Ali Şen, çok sevdiği 17 yaşındaki torunu Alp Şen'i 2014 yılında bir trafik kazasında kaybetmişti. Dört yıl sonra eşi Bente Hanım'ın vefatı ona ikinci büyük acı oldu.

55 yıllık evliydiler.

Danimarkalı olan Bente Hanım, Kopenhag'da kaynak ustası olarak çalışan Ali Şen'e âşık olmuş ve onunla evlenerek memleketini terk edip Türkiye'ye gelmişti. Ali Şen daha sonra ünlü bir işadamı olmuştu.

Ülkemizde Ali Şen sevgisi o kadar büyük ki Fenerbahçelilerin yanı sıra her kulüpten insan, cenaze törenine akın ederek Ali Şen'in üzüntüsüne ortak olmaya çalıştı.

Bente Şen iyilik meleği gibi çok muhterem bir hanımefendiydi ve ölümü onu tanıyan herkesi sarstı.

Bente Hanım'a Allah'tan rahmet, Ali Şen ve evlâtlarına da sabır diliyorum. Yarın TOKMAK-2 sütunumda Kopenhag'da başlayan ve 55 yıl süren mutlu bir evliliğin öyküsünü daha geniş anlatacağım.