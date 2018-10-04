Diken eken gül toplamaz!

Kendi kendimizi aldatmayalım…
Hiçbir yabancı bizi refaha, mutluluk ve özürlüğe kavuşturmak için mücadele etmez.
Bunu ancak kendimiz başarabiliriz.
Türkçemizde kaba fakat gerçekçi bir deyim vardır:
“El şeyiyle gerdeğe girilmez!” denir.
Biz ekonomimizi elin yabancısına teslim ederken biraz olsun bunu düşünemedik mi? Amerikan McKinsey şirketi cebine indirdiği yeşil dolarlara bakar. Türkiye iyi olmuş, kötü olmuş, umurunda mı? Sırtında yumurta küfesi yok ya… Sıkıştığı vakit tası tarağı toplayıp gider. Yedikleri de yanında kâr kalır!
Fakat biz bir yere gidemeyiz.
Bu ülke hayatımız, canımız, kanımızdır.
İktidar ne diyordu? Güya her şey iyiydi. Ekonomide işler tıkırında gidiyordu. Seçimden önce “Türkiye kanatlanacak” diye sallıyorlardı. Hiçbir sorun yoktu!
Sorun olmadığı için mi McKinsey şirketine teslim olduk? ABD şirketi bizim yalnız Maliyemizi değil, 16 Bakanlığımızın hepsini denetleyecek, ekonomimize yön verecek.
Dizginleri McKinsey'e teslim etmek “Ekonomiyi biz beceremedik, sen yönet” demek değil midir? Diken eken gül toplamayı beklememeli!