Gel de inan!

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Kurulu'nda konuşurken:

“Kamuda geniş bir ta- sarruf tedbirini hayata ge- çiriyoruz. Kamuda kullanılan araçları nitelik ve nicelik olarak sınırlandırıyoruz. İsraf ekonomisi değil, üretim ve verim ekonomisine geçiyoruz” dedi.

Ne kadar güzel değil mi? Fakat o bunu söylerken gözlerim dünkü SÖZCÜ'nün manşetine takıldı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Cumhurbaşkanlığı için Katar Şeyhi'nden B747-8 tipi süper lüks bir uçağın satın alındığını söylüyordu.

Cumhurbaşkanlığı'nın zaten bir uçak filosu var. Bir tane daha ne gereği var? Hem devlette tasarrufa gidiliyor hem de filoya 400 milyon dolarlık süper lüks bir uçak daha ekleniyor.

Hani perhiz ve lâhana turşusu hikâyesi gibi!

İşin daha da garibi nedir biliyor musunuz? Ben bunu araştırınca iktidara yakın çevreler:

“Biz o uçağı para verip satın almadık ki… Katar Emiri, bizim Reis'i çok sevdiği için hediye etti” dediler.

400 milyon dolarlık hediye ha? Vay canına! İster inan, ister inanma!