Yanlış öfke!

Bir de “Toplumda şiddet var” diye yakınıp dururuz.

Asıl şiddet Meclis'te var… Kavgacı, saldırgan, çirkin milletvekilleri “Balık baştan kokar” misali, topluma kötü örnek oluyor.

MHP milletvekillerinin Meclis koridorunda pusu kurup CHP'li Musa Çam'ı dövmeleri yiğitlik midir? Onların mertlik anlayışı on-onbeş kişi birden tek adamın üzerine saldırıp dövmek midir?

“Adil olmayan ve hileye çanak tuttuğu” belirtilen seçim yasasının Meclis'teki görüşmeleri sırasında CHP'li Musa Çam, Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde Devlet Bahçeli için söylediklerini Meclis kürsüsünde tekrarladı… 2014 yılındaki konuşmasında Erdoğan “Sokakta bebeğiyle yürüyen başörtülü kardeşimize saldırdılar. MHP'nin başındaki beyefendi çıkıyor, aile, çoluk çocuk nedir bilmez, böyle derdi yok!” demiş, bir başka konuşmasında da “Bahçeli'nin ağzından baştan aşağı salyalar aktığını” söylemişti.

MHP'liler, bunları hatırlatan Musa Çam'a neden kızdılar, anlamak zor! O sözlerin sahibine kızsalar ya… Tabii maçaları sıkar biraz! Ona kızamayınca öfkelerini CHP'li Musa Çam'dan çıkardılar. Helâl olsun böyle yiğitliğe (!)