Yıldızlı büyüme!

İftiharla açıklandı: 2017'de yüzde 7.4 büyümüşüz…

Bakan Zeybekci Bey “Muhteşem başarı” derken yandaş çevreler de “7 yıldızlı büyüdük” diye coşuyor.

Ekonomistler “Büyüme gelir artı­şı ve istihdam demektir” derler.

Ekonomileri büyüyen ülkelerde iş­sizlik azalır, halk daha rahat nefes alır. Çünkü cebe giren para artar.

Peki nasıl oluyor da hem yüzde 7.4 gibi müthiş bir büyüme yakalıyoruz, hem de işsiz sayımız ve sıkıntılarımız artıyor? Devlete göre ülkede işsizlik oranı yüzde 11… Bu resmi rakam. Gerçek rakam ise bunun en az iki katı!

Bu işte bir terslik yok mu?

Daha dün elektriğe yeni bir zam geldi. Dolar 4 lira, Euro 5 lira, sterlin 5.56 lira. Enflasyon artışı yüzde 12. Çarşı-Pazar fiyatları cepleri yakıyor. Son bir yılda binlerce esnafın kepenk kapattığı belirtiliyor!

Affedersiniz ama ben bu büyü­meden bir şey anlamadım.

Hem büyüyoruz, hem de işçi, memur, çiftçi, esnaf ve emekli kan ağlıyor. Nasıl oluyor bu?

Yandaş mecralar diledikleri kadar şişirebilir ama gerçek şu ki, bu büyü­me (belki birilerine yaradı ama) halka hiç yaramadı!