Ataşehir provokasyonu!..

Önceki akşam…

Saatler 20.00'yi gösterirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olacağı Halk Arenası Özel'i yapmak için İstanbul-Ataşehir'deyiz.

Yüksekçe bir binadan, programı izlemek isteyen yurttaşların akın akın Cumhuriyet Parkı'na gelişlerini seyrediyoruz.

Ancak parkın arka kısmındaki boşlukta toplanan AKP flamalı bir grubun, yoldan geçenlere bir şeyler söyleyip müdahale ettiklerini görünce, hemen binadan ayrılıp o tarafa yöneliyoruz.

Son hazırlıkları yapan canlı yayın ekibimizden aldğımız bilgiye göre; grubun bulunduğu alan, saat 18.00-20.00 arasında AKP'lilerin mitingine tahsis edilmiş. Ancak topluluk, sürenin dolmasına karşın dağılmadığı gibi, Halk Arenası'na katılacak yurttaşlarımızı sözlü tacize yönelmiş!

Daha da ileriye gidenler, gerçekleşmesinde hiçbir yasal sakınca bulunmayan Halk Arenası yayınını engelleme tehdidini savurmaya başlamışlar.

Atmosfer gerginleşince de polis müdahale etmek zorunda kalmış.

İtiş kakış sırasında fırlatılan bir su şişesi suratına isabet eden bir polis memuru da hafifçe yaralanmış.

* * *

24 Haziran'daki Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimine sayılı günler hatta saatler kala yaşadığımız bu gerginlik üzerine 21.00'de başlaması gereken canlı yayını yarım saatliğine erteleyip, ortamın sakinleşmesini bekliyoruz.

Bu arada sahneye çıkıp, parkta toplanan binlerce konuğa şöyle sesleniyorum:

“Sevgili Ataşehirlililer,

Endişe verici bir drum yok. Zira güvenlik güçleri, çevrede gereken tüm önlemleri aldılar. Buna rağmen bir provokasyon girişimi olursa, asla karşılık vermeyin. Çünkü böyle bir durumda polisin gerekeni yapacağından hiç kuşku duymuyorum. En büyük dileğimiz, seçimlerin güven ve huzur içinde geçmesi. Bize verdiğiniz büyük desteğe ve yasalara saygılı demokratik dik duruşunuza minnettarız. Birazdan hep birlikte tarihi bir Halk Arenası'nı daha gerçekleştireceğiz…”

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Nitekim çok geçmeden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bir üst düzey yetkili gelerek İl Seçim Kurulu'nun izin belgesini bize tebliğ ediyor.

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Böylece gecikerek de olsa, yaşananlar nedeniyle demokrasi tarihimize geçecek Halk Arenası Özel başlıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemlerde en başarılı ekran performansını sergilediği dakikalarda bile provokasyon amaçlı toplanan o grup, davullar çalarak, sloganlar atarak yayınımızı sabote etme çabalarını sürdürüyor.

Halk Arenası'na katkı vermek için parkta toplanan coşkulu kalabalıktan bir kişi bile başını o tarafa doğru çevirmediğinden, bir süre sonra alanı terk etmek zorunda kalıyorlar.

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Sevgili okurlarım,

Önceki gece büyük bir tehlikenin eşiğinden döndük. Dileriz buna benzer olaylar bir daha hiçbir yerde yaşanmaz.

Önümüzdeki sayılı gün ve saatlerde toplumu etkileyecek konumdaki herkesin söylem ve eylemlerinde her zamandan daha fazla sorumlu davranmasını gerektiren son derece kritik bir süreçten geçiyoruz.

Zira Ataşehir'de bir kez daha gördük ki, inatla kutuplaştırılan toplumda gerilim had safhaya ulaşmış durumda.

Aksi davranışta ısrar edenleri tarih affetmez!..