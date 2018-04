Bir ülke düşünün;

Demokratik hukuk devleti anlayışının rafa kaldırıldığı, bunun yerine “kanun devleti”nin egemen kılındığı bir ülke!..

Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) yönetilen, OHAL uygulamalarının en katı örneklerinin sürüp gittiği bir ülke!..

Hak, hukuk, adalet feryatlarının gökyüzüne yükseldiği bir ülke!…

* * *

Kimi zaman Ergenekon, Balyoz, Şike, Askeri Casusluk ve Odatv gibi kumpaslarla, kimi zamansa daha değişik isimler altında, acımasız “cadı avlarının” hiç kesintisiz sürüp gittiği bir ülke!..

* * *

Bir ülke düşünün!

Bilgiye ve bilime sırt dönen, hurafelere her alanda prim veren, liyakat yerine yandaşlığı yeğleyen, oy avcılığı uğruna “Biz seçimi kazanamazsak İslam'ı, Kudüs'ü ve Mekke'yi kaybedebiliriz” diyebilen zihniyetin egemenliğindeki bir ülke!..

* * *

Bir ülke düşünün;

Meclis Başkanı'nın kadını her fırsatta aşağıladığı, üniversite rektörünün “Demokrasiye inanan kâfirdir, tövbe etmezse katli vaciptir” sözleriyle infaz fetvası yaydığı, YÖK yöneticisinin “Okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor. Cahil ve okumamış kesime güveniyorum” açıklamasını yapabildiği, bu söylemlerden cesaret alan zır cahil trollerin de kendileri gibi düşünmeyenleri “vatan hainliği” başta olmak üzere her türlü karalamayla linç edebildiği, “Hazreti Nuh tufan sırasında oğluyla cep telefonuyla konuştu” safsatasını dile getirenlerin bilim adamı kılığında üniversitelerde ders verebildiği, buna karşılık binlerce değerli akademisyenin sorgusuz sualsiz atıldığı, iki satırlık yazıyla on binlerce gencin ellerinden okuma hakkının alındığı bir ülke!..

* * *

45 akademisyeni “FETÖ'cüdür” diyerek ihber eden, çoğunun yok yere cezaevlerinde yatmasına sebep olan, ama kendisi hakkındaki FETÖ'cülük şikâyetine işlem yapılmayan, yani korunup kollanan ruh hastalarının kültür kenti Eskişehir'deki üniversitemizde katliam yapabildiği bir ülke!…

* * *

Bir ülke düşünün!..

Yazık edilen güzelim bir ülke!..