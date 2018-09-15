Sevgili okuyucularım,

Star TV'de pazar günleri yayınlanan şehri tanıtıp, ev yenileme programım için Ağrı Doğubayazıt'taydık. İhtiyaç sahibi Adıgüzel ailesinin evini yenilerken İstanbul'dan karayolu ile verilen molalarla birlikte 21 saat uzaklıkta olan ve İran sınırındaki Doğubayazıt'ın 1926'ya kadar il olduğunu biliyor muydunuz? Uç beyliği olarak bilinen Doğubayazıt köyleri ile birlikte 125 bin nüfusa sahip muhteşem bir ilçe. Tarım ve hayvancılıktan geçinen ilçe nostaljik dokusunu hiçbir zaman kaybetmemiş. Ağrı Doğubayazıt'ta bulunan dünyanın en önemli eserlerinden olan İshak Paşa Sarayı'nı yakından gezmek bana büyük bir onur verdi. Nuh'un Gemisi'nin mevkiine gidip Nuh'un Gemisi'nin siluetini görmek ve fotoğraflamak ayrı bir gururdu. Dünya tarihine ışık tutmuş Doğubayazıt'a gelen yerli ve yabancı turistler bu güzel ilçenin fotoğraflarını çekerek sosyal paylaşımlarına koyuyorlar. TV dünyasında dizi rekabetinde neler oluyor? Şimdi bir de ona bakalım. ‘Çocuklar Duymasın'a rağmen ‘Nefes Nefes'e AB kategorisinde yine birinciliği elde etti. Yaz sezonunu tüm kategorilerde birinci kapatan Star TV yine iddialı dizilerle sezona hazır. 24 Eylül Pazartesi sabahı sezona merhaba diyecek olan yılların programcısı Mesut Yar, sabahları bize sempatik yüzü ve enerjisi ile günün haberlerini sunacak. ‘Bugün' adlı programı ile bu yıl kendinden çok söz ettireceğini düşünüyorum. 30 milyon gencimizin olduğu güzel ülkemizde örf adet gelenek göreneklerimizden kopmadan, güzel yapımların iyi konulu senaryolu dizilerin ekranımızda olması dileğiyle, sevgi ile kalın…