NAZLI ÇELİK Cerablus’taydı

Sevgili okuyucularım,

Star TV Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik bir ilki gerçekleştirerek Cerablus'a çatışmaların olduğu bölgeye gidip, haberleri sıcağı sıcağına izleyicisine aktardı. Haberin mutfağından dediğimiz muhabirlik mesleğinden gelen Nazlı Çelik, çalışkanlığı ve büyük başarıları ile ana haber spikeri ve aynı zamanda Star haber merkezinin genel yayın yönetmeni oldu. Ülkemizin kahraman askerleri terör örgütlerine karşı yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında Suriye'de ve Irak'ta da operasyonlara devam ediyorlar. Fırat Kalkanı Harekatı'yla başlayan, Zeytin Dalı Harekatı'yla devam eden süreçte TSK Suriye'de terör örgütlerine karşı üst üste başarılı sonuçlar alıyor. Ünlü spiker Nazlı Çelik de yoğun çatışmaların olduğu cephelerden biri olan Cerablus'a gidip haberleri yerinden izleyiciye aktararak habercilik adına büyük bir başarı kazandı. Bir annenin sıcak çatışmaların olduğu bölgede cesur yüreği ile haber anlatmasını tüm habercilere örnek olması gereken mesleki bir davranış olarak değerlendiriyorum. Rotamızı Star ana haberinden Mesut Yar'ın sunduğu sabah haberlerine çeviriyoruz. Her sabah yaptığı haberlerle gündemi an ve an izleyicine sunan Mesut Yar 2019'a girerken 2018'in önemli haberlerini izleyicisine aktaracak. Her sabah önemli izlenme payları alan Mesut Yar 25 yıllık tecrübesi ile ivmesini sürdürüyor. Süper Lig'de ise ilk yarının son maçına Antalya deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe 17'nci sıradan kurtulup üst sıralara tırmanmanın mücadelesini verecek. Ersun Yanal'ın gelmesiyle birlikte Erzurum karşısında kendi sahasında 2-0'lik net skoru koruyamayıp, son dakikalarda yediği gollerle bir puana razı olup seyirciyi hüsrana uğrattı. Bakalım Ersun Yanal Fenerbahçe'ye ilaç olacak mı? Sevgi ile kalın…